Электродный котел нагревается за минуту

- У меня дача расположена в негазифицированном селе. Был у нас там твердотопливный котел, но мороки с ним оказалось много: надо следить постоянно за работой, топливо регулярно подбрасывать, часто чистить приходилось. Когда наконец сломался, получили повод заменить. Из всех видов муж выбрал электродный. Поставили два года тому назад. Греет замечательно. Проходя мимо него, каждый раз радуемся, что не надо подбрасывать уголь. Электричества тянет не слишком много. По деньгам получается не дороже, чем раньше, — говорит 49-летняя Светлана Кирильченко из Днипра.

Коэффициент полезного действия электродного котла составляет 97-99%. Теплоноситель нагревается сразу же после включения устройства. 1-2 мин. достаточно, чтобы температура достигала 55°С. Даже после выключения тепло еще долго сохраняется.

- Электродный котел на 20 процентов эффективнее традиционных отопительных устройств. Если обогревать электродным котлом, во время отопительного сезона расход энергии для отдельного дома составит от 4 до 8 киловатт на квадратный метр площади за месяц. Если установить правильно, сэкономить на электроэнергии можно будет минимум 30 процентов, — рассказывает инженер 52-летний Александр Гаврилюк из Киева.

Принцип работы электродного котла заключается в преобразовании электрической энергии в тепловую путем прямого прогрева воды в системе отопления. В качестве теплоносителя можно использовать только подготовленную воду и разработанный специально под такой котел антифриз.

— Такой котел оборудован внутри электродами. Нагрев теплоносителя вызывает ток. Он протекает в воде благодаря имеющимся в ней солям. Все электроды изолированы, прямого доступа к ним нет, так что все безопасно. Даже если из системы теплоноситель вытечет, ничего страшного не будет — котел выключится.

Электроды нужно периодически заменять, поскольку со временем они изнашиваются. Тогда устройство начинает хуже работать. Каждые два года рекомендуют перезалить антифриз.

— Для монтажа электродного котла обязательно нужно сделать заземление. К перепадам напряжения эти устройства устойчивы: работать не прекращают — меняется только мощность.

Устройство оборудовано внешним блоком цифрового управления. Постоянно регулировать температуру не надо — достаточно один раз ввести желаемые показатели для теплоносителя.

— Работают электродные котлы автоматически. Дымоход не нужен. Никаких продуктов сгорания не выделяют. Размеры имеют компактные.

Электродный котел может быть не только основным источником тепла. Применять его можно и как вспомогательный или резервный. Включать тогда только при необходимости.

— Такой котел можно "врезать" в уже имеющуюся систему отопления, в том числе и закрытого типа. Если сделать все правильно, будет работать параллельно с газовым или твердотопливным без проблем.