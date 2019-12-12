Экраны за батареей сохраняют тепло

- Монтирую за батареей теплоотражающий материал, чтобы удержать тепло, - рассказывает 55-летний Юрий Нестеренко из города Скалат Подволочиского района Тернопольской области. - Специальный экран не пропускает его к наружной стене. Тепло отражается от металлизированной поверхности, возвращается в помещение. Эффективность отопительной системы повышается на 20-30 процентов.

Подойдет пенофол, фольгированный пенопропилен в рулонах толщиной 3-5 мм. Или вспененный полиэтилен.

- Сама фольга не годится. Она нагревается и при контакте со стеной ей отдает тепло. Между фольгой и стеной делаю слой с низкой теплопроводностью. Это может быть рулонный пенопласт толщиной 3 миллиметра.

Из теплоотражающего материала вырезает экраны - на 5-7 см больше, чем батарея. Крепит к стене клеем или дюбелями.

- Правильно смонтированный экран должен быть на расстоянии 5 см от батареи, - говорит Юрий Нестеренко. - Если меньше, то воздух не будет циркулировать, и тепло нагреет стены.