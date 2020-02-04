"Дворняжка защищает двор не хуже породистой собаки"

- Современные системы безопасности не гарантируют того, что дом не обворуют, - говорит черкасщанин 48-летний Геннадий Людвиновский. - Иногда простые меры и механизмы предохраняют от воров не хуже, чем дорогие сигнализации.

Геннадий Людвиновский работал в охранных фирмах. Советует, как уберечь дом простыми методами.

- В частном секторе безопасность начинается с забора, - рассказывает. - Должен быть высоким, крепким и непроглядным. Чтобы с улицы не было видно, что внутри. Лучшие ограждения - из кирпича, камня, декоративного бетона, профнастила. Обязательно с фундаментом, чтобы исключить подкапывание. Для надежности на верх забора хозяева прикрепляют колючую спираль, но это портит вид.

Входные ворота советует тоже делать непроглядными, не ниже 2 м.

- Важно, чтобы между ними и забором тоже не было щелей, - объясняет. - У ограды не стоит близко сажать деревья. А ветви в саду лучше проредить для осмотра всего двора. Воров отпугивают собаки. Причем обычная дворняжка защищает двор не хуже породистого пса.

Для защиты двора и дома устанавливают систему видеонаблюдения. Камеры крепят на стенах, столбах электропередач. Они фиксируют движения во дворе. Хозяин наблюдает в реальном времени через приложение в смартфоне.

- Альтернатива дорогой системе видеонаблюдения - камеры-обманки, - говорит Геннадий Иванович. - Дешевые, а так же поворачиваются, жужжат, мигают красной лампочкой. Отпугивает воров обычная наклейка на заборе "Ведется видеонаблюдение".

Воров провоцируют входные двери, окна или балконы дома, которые легко открываются.

- Самые лучшие входные двери - металлические. На деревянные поверх можно набить лист металла, - говорит Людвиновский. - Идеально, если входные двери двойные, обе с внутренними замками. Навесные сломать легко.

Окна и балкон советует сделать труднодоступными.

- Длинные ветви деревьев лучше обрезать. На окна частных домов и нижних этажей многоквартирных домов лучше поставить решетки. Важно приварить, а не крепить гайками.

Воры не залезут в дом, если там есть люди.

- В нужный момент следует создавать эффект присутствия, - говорит Геннадий Иванович. - Помогут "умные" розетки. Они дистанционно включают или выключают свет, радио, телевизор. Есть устройства, которые открывают межкомнатные двери, имитируют собачий лай, плач детей.

Зимой о присутствии хозяев свидетельствуют следы на снегу, пустой почтовый ящик. На время отсутствия надо просить соседей забирать почту, ходить по двору, чистить снег.

- Если хозяев не будет долго - как вариант, сдайте жилье знакомым, - говорит Геннадий Иванович. - Но лучше не приманивать воров. Личная страница в социальных сетях - ваш враг. Не хвастайтесь новыми покупками, дорогостоящим имуществом. Не выставляет фотографии отдыха или из-за границы, пока вы там.