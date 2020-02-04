"Дворняжка защищает двор не хуже породистой собаки"

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 936
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 1962
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 531
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2817
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2304
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1152
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3114
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4708
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 639
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 720
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1494
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 981
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 513
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3483
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 864
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
понедельник, 10 февраля 2020 00:31

"Дворняжка защищает двор не хуже породистой собаки"

  Комментировать

- Современные системы безопасности не гарантируют того, что дом не обворуют, - говорит черкасщанин 48-летний Геннадий Людвиновский. - Иногда простые меры и механизмы предохраняют от воров не хуже, чем дорогие сигнализации.

Геннадий Людвиновский работал в охранных фирмах. Советует, как уберечь дом простыми методами.

- В частном секторе безопасность начинается с забора, - рассказывает. - Должен быть высоким, крепким и непроглядным. Чтобы с улицы не было видно, что внутри. Лучшие ограждения - из кирпича, камня, декоративного бетона, профнастила. Обязательно с фундаментом, чтобы исключить подкапывание. Для надежности на верх забора хозяева прикрепляют колючую спираль, но это портит вид.

Входные ворота советует тоже делать непроглядными, не ниже 2 м.

- Важно, чтобы между ними и забором тоже не было щелей, - объясняет. - У ограды не стоит близко сажать деревья. А ветви в саду лучше проредить для осмотра всего двора. Воров отпугивают собаки. Причем обычная дворняжка защищает двор не хуже породистого пса.

Для защиты двора и дома устанавливают систему видеонаблюдения. Камеры крепят на стенах, столбах электропередач. Они фиксируют движения во дворе. Хозяин наблюдает в реальном времени через приложение в смартфоне.

- Альтернатива дорогой системе видеонаблюдения - камеры-обманки, - говорит Геннадий Иванович. - Дешевые, а так же поворачиваются, жужжат, мигают красной лампочкой. Отпугивает воров обычная наклейка на заборе "Ведется видеонаблюдение".

Воров провоцируют входные двери, окна или балконы дома, которые легко открываются.

- Самые лучшие входные двери - металлические. На деревянные поверх можно набить лист металла, - говорит Людвиновский. - Идеально, если входные двери двойные, обе с внутренними замками. Навесные сломать легко.

Окна и балкон советует сделать труднодоступными.

- Длинные ветви деревьев лучше обрезать. На окна частных домов и нижних этажей многоквартирных домов лучше поставить решетки. Важно приварить, а не крепить гайками.

Воры не залезут в дом, если там есть люди.

- В нужный момент следует создавать эффект присутствия, - говорит Геннадий Иванович. - Помогут "умные" розетки. Они дистанционно включают или выключают свет, радио, телевизор. Есть устройства, которые открывают межкомнатные двери, имитируют собачий лай, плач детей.

Зимой о присутствии хозяев свидетельствуют следы на снегу, пустой почтовый ящик. На время отсутствия надо просить соседей забирать почту, ходить по двору, чистить снег.

- Если хозяев не будет долго - как вариант, сдайте жилье знакомым, - говорит Геннадий Иванович. - Но лучше не приманивать воров. Личная страница в социальных сетях - ваш враг. Не хвастайтесь новыми покупками, дорогостоящим имуществом. Не выставляет фотографии отдыха или из-за границы, пока вы там.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Дворняжка защищает двор не хуже породистой собаки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 132423
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына 1 Просмотров: 23392
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
21
 Просмотров: 19188
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 16300
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
 1 Просмотров: 13626
Дом
Стеклянные шторы увеличивают пространство
Стеклянные шторы увеличивают пространство Просмотров: 18
Замок с матричной системой не откроют воры
Замок с матричной системой не откроют воры Просмотров: 2412
"Санекс Septix" восстанавливает дренаж выгребной ямы
"Санекс Septix" восстанавливает дренаж выгребной ямы Просмотров: 72
Минитрактор покупают весной
Минитрактор покупают весной Просмотров: 36
Из шершавых яиц вылупляются слабые цыплята
Из шершавых яиц вылупляются слабые цыплята Просмотров: 36
Больше всего комментируют
6
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
6
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
2
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
2
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
Голосов: 1149
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua