- Хотела продать корову. После мастита вымя стало твердое. Молоко едва выдаивала. Жаль было сдавать на бойню. Есть много клиентов на винницком рынке, которые постоянно заказывают творог, сметану, молоко и сыворотку. Решила купить доильный аппарат после того, как его расхвалили соседи. Не могут им нарадоваться. Как оказалось, аппарат не только выдаивает молоко, а стимулирует и массирует соски, - говорит 49-летняя Валентина Голованюк из города Калиновка на Виннитчине.

В прошлом году купили доильный аппарат украинского производителя за 5,5 тыс. грн. Им выдаивает две коровы.

- С плеч сбросила кучу работы. Вымя вымыла, насухо вытерла, подключила шланг с присосками - и все. За 3-10 минут корова выдоена. Аппарат сам выключается. Я не мучаюсь. Животное не топчется, а не треплет хвостом, - продолжает. - Время доения зависит от количества молока. Надои уменьшились из-за жары. А как корова отелится, то 10 минут может доиться аппаратом. Руками же, то все 20. Но самое главное - благодаря доильному аппарату молоко чистое. Туда не попадает мусор, солома.

Доильный аппарат окупился за полгода. Еще ни разу не ломался.

- После выдаивания аппарат сразу мою. Раз в неделю муж разбирает на детали. Специальными щеточками вычищаю аппарат от молочных остатков. Тогда он долго служит, - говорит Валентина Голованюк. - Молоко не сдаю на молокозавод. Все перерабатываю сама. Так выгоднее.

Цены на доильные аппараты от 6 до 10 тыс. грн. Стоимость зависит от мощности и производителя. Гарантия три года.