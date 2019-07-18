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Для самодельного бассейна нужно 11 поддонов

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- Чтобы было где обмыться вечером с огорода, выкопал небольшой бассейн. Думал сначала о надувном. Присмотрелся на рынке. Но они какие-то такие хиленькие, что боюсь поломать, как плюхнусь, - рассказывает Виктор Круть, 58 лет, из села Романовка Житомирской области. - Сделал из подручных материалов. Должно хватить на сезон.

Чтобы бассейн дольше прослужил, дно и стены лучше залить бетоном с арматурой. Но для умельцев, делающих его впервые, подойдет выкопанный бассейн с пленкой.

- Есть фокус с цветом гидроизоляционной пленки, - продолжает Виктор Круть. - Если она будет голубой, то такой и будет казаться вода. Хотя с черной будет лучше прогреваться. При заключении необходимо следить, чтобы пленка не ложилась на острые углы, потому что порвется.

В саду выкапывает котлован глубиной чуть больше своего роста.

- Бассейн разместил так, чтобы ветер дул вдоль него. Иначе все время будет надувать мусор, и он прибьется к одной стенке.

На дно настилает разрезанные картонные коробки, чтобы было мягко наступать. Стены закрывает мешками, чтобы корни растений не порвали пленку. Для этого же делает округлые стены. Яму застилает гидроизоляционной пленкой. Верхний край прижимает камнями. Бассейн заливает водой из шланга.

- Яму можно и не рыть. Выкладываю в круг старые поддоны. И так же натягиваю пленку.

Выбирает ровный участок и застилает брезентом. Ставит кругом 11 поддонов на ребро и скрепляет их саморезами и рельсами. Когда целый каркас готов, его закрепляет стяжными ремнями для дополнительной жесткости. Внутреннюю поверхность чаши застилает плотной тепличной пленкой. В местах стыка поддонов и на дно кладет старые полотенца. Это смягчит поверхность во время купания. Кладет пленку и закрепляет за верхний край поддонов с помощью липкой ленты. Наполняет бассейн. Когда вода уже не нужна, вычерпывает ее ведром.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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