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понедельник, 27 апреля 2020 00:00

Деревянные столбики вкапывают противоположно росту растения

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— Деревянные столбы подгнили, забор наклонился. Думал подкрепить их, но пока руки дошли — забор упал, — говорит 58-летний Михаил Стецюк из села Дубище Чудновского района Житомирской области. — Приходится искать новые опоры. А этим всего несколько лет.

Деревянные столбы — самые популярные для заборов. Дешевле других, к ним легко крепить ограждение. Однако древесина портится в почве.

— Лучше столбы забетонировать в земле, — говорит строитель 40-летний Александр Маливанчук из поселка Маньковка Черкасской области. — Но это дорого.

Для опор советует брать твердые породы дерева: дуб, бук, ясень, граб.

- По цене сегодня это уже тоже на грани фантастики, - продолжает Маливанчук. — Все покупают сосновые бруски сечением 10 на 10 сантиметров. Если их правильно вкопать, то будут служить более 10 лет.

Советует вкапывать столбы противоположно росту древесины.

- Иначе древесина будет тянуть влагу из земли по капиллярам, как и при жизни растения, — добавляет Александр Маливанчук. - Часть, которую закапываете, не надо смолить или обматывать рубероидом. Так влага туда все равно проникнет, а высохнуть не сможет. Лучше всего пропитать весь столб антисептиком или раствором медного купороса. Чтобы не высох, на верх столбика надеть крышку. Перед закапыванием на дно ямы бросить пол-ведра крупного щебня или битого кирпича. Будет как дренаж.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
27
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