Деревянную мебель протирают масляно-содовой смесью

- Содержать кухонная мебель в чистоте на даче - сложное дело. Особенно, в условиях недостатка воды, - рассказывает Алла Куцай, 38 лет. Работает кассиром в магазине продовольственных товаров в Черкассах. - Больше всего загрязняются шкафчики над плитой. Знаю простой и экологический способ, который очищает мебель, защищает их от влаги и пересушивания.

В подсолнечном масле разводит соду в пропорции 1,5:1. Должно получиться, как сметана. Смесь следует наносить мягкой тканью на загрязненную деревянную поверхность. Тогда легко убирается жировой налет. Далее мебель протирает от пыли. Сода сразу осыпается, а масло впитывается деревом. Оно становится ярче. Выглядит, как новое.

Этот очищающий скраб нужно наносить не реже двух раз в месяц.

- Жирный налет на пластиковых кухонных шкафах лучше удалит соленая вода, - добавляет Алла Куцай. - Следует всыпать чайную ложку соли на литр воды. Смочить тряпку и протереть мебель.