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понедельник, 12 августа 2019 00:00

Декоративной мельницей прикрывают люк канализации

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— Идея изготовления декоративных предметов для сада возникла случайно, — рассказывает 32-летний Олег Лут из Черкасс. — В садике, куда ходит мой сын Кирилл, попросили сделать кормушку для птиц.

— Изготовил, отшлифовал. Всем понравилось. Попросили смастерить песочницу. Сделал быстро. А потом еще и мельница. Сам придумывал, рассчитывал пропорции. Пришлось немного поморочиться, чтобы вертелись лопасти. Потратил два дня.

После того декоративные колодцы, тележки и мельницы у Олега начали заказывать родственники и знакомые.

— Искал в интернете, как сделать еще лучше. Деньги брал только за материалы и на дорогу. Потому что живу в Черкассах, а мастерю у родителей в селе. Теперь изготовляю колодцы, тележки и домик Бабы Яги. Понемногу скупаю инструменты. Есть уже электролобзик, дрель, фуганки, круги для шлифовки, пилки. Использую сосновые доски и оселки. Хочу, чтобы впоследствии это увлечение давало доход семье, — говорит Олег.

Декоративный колодец ручной работы высотой 1 м, размер — 55х55 см. Стоит 2,5 тыс. грн. Тележка обойдется в 800 грн, а домик Бабы Яги — 3 тыс. грн.

— Декоративные мельницы или колодцы для сада изготовляю более шести лет, — говорит 43-летний Петр Безщасный из Смелы на Черкащине. — Под ними можно спрятать люк канализации или поставить на детской площадке. Один мужчина заказал мельницу под уличный туалет.

Работать начинает с чертежа.

— Во время работы отмечаю, что уже готово. Пользуюсь рулеткой, линейкой или угольником, молотком, дрелью, уровнем и карандашом. Шлифовку можно выполнить наждачкой. У меня есть машинка. Пилю пилкой с мелкими зубчиками или лобзиком. Соединяю доски шурупами или саморезами, болтами. Но можно и гвоздями. Использую фанеру, доски, рейки, оселки, металлические уголки. Лопасти делаю из вагонки. Ею обшиваю и корпус. Хотя можно и рейками. Все пропитываю веществом для защиты от влаги и вредителей. Размеры деталей зависят от величины мельницы.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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