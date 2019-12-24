Датчик движения экономит электричество

- В коридоре постоянно сбивал лоб об дверь, - вспоминает киевлянин 57-летний Сергей Куница, - пока не установил датчик движения. Такой потом и в гараж поставил. Когда открываю дверь - свет включается.

Датчики движения бывают микроволновые и ультразвуковые. Последние проще, работают при повышенной влажности и в пыли. Имеют вид пластины с линзой. Их крепят на потолок и направляются в сторону входной двери. Только та открылась - свет включается. Выключается, когда в зоне действия датчика в течение определенного времени нет движения. Выставляют от 8 с. до 10 мин. - в зависимости от потребности.

- Кабель датчика присоединил к общей проводке дома через распределительную коробку, - продолжает хозяин. - Установил сенсоры, реагирующие на изменение освещения. Их еще называют сумеречный выключатель. Поэтому датчик работает только в темноте. Реагирует на движение. Раньше часто забывал выключить свет в гараже. Теперь экономлю электроэнергию, потому что датчик делает это сам.

Датчик движения стоит от 300 до 400 грн.