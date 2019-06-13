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Цветочную арку собирают за день

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— Цветочная арка — несложная конструкция, которая помогает визуально отделить садовую зону от хозяйственной, — говорит Элла Гайдукевич, 34 года, ландшафтный дизайнер из Киева.

Самые простые варианты арок можно изготовить самостоятельно. Из дерева, камня, пластика или металла. Для металлической арки подойдут железные прутья и арматура. К двум основным дугам приваривают перекладины или привязывают проводом. Основу арки углубляют в землю на 50 см.

— По форме арки бывают разные. Соединенные между собой горизонтальными балками, образуют перголу. Ее можно установить вдоль дорожки. Поставленные одна за другой балки образуют цветочный тоннель. Самой простой разновидностью арки является шпалера — решетка из переплетенных между собой деревянных реек. Если на участке немного места — шпалеру прислоняют к стене дома. Она будет напоминать мини-беседку.

Цветочную арку строят за один день. Готовят три бруска с квадратным сечением. Их толщина зависит от размеров конструкции. А также от растений, которые будут виться. Для однолетников достаточно толщины 5-6 см. Для толстых многолетних лиан — 8-10 см. Для 2-метровой арки берут два опорных бруса высотой 2,4 м и один поперечный брус длиной равной ширине конструкции. Соединяют все три бруса саморезами в форме буквы П. Для усиления прочности по углам можно сделать дополнительные косые перекладины из более тонких планок. Размечают на земле место расположения арочных опор. Выкапывают лунки глубиной 40 см. Низ брусьев пропитывают отработанным машинным маслом, или раствором против гниения. Дополнительно можно обернуть пленкой. Устанавливают арку на место. В лунки помещают большие куски битого кирпича или камней. Заливают бетоном. Фиксируют конструкцию распорками — пока бетон не затвердеет. Готовую арку красят или покрывают лаком.

Для арки замечательно подойдут кудрявые многолетние растения: хмель, виноград, душистый горошек. Популярны клематисы и розы.

Автор: Александр ЛЕТЕНКО
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