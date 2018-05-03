Биопрепарат помог убрать двор

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 1548
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 7002
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1143
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1170
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 207
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1926
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 7191
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3231
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2016
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1926
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4545
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6093
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 801
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8892
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 1278
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
понедельник, 07 мая 2018 00:25

Биопрепарат помог убрать двор

  Комментировать

- В наследство достался хороший дом под Винницей. С началом весны решили убрать территорию. Сгребли кучу сорняка, полусгнивших досок, опавших листьев. Искали, куда это все девать. Сосед посоветовал полить отходы биопрепаратом. За месяц наш сорняк превратился в перегной, - говорит винничанка 30-летняя Оксана Иващук.

Препарат содержит микроорганизмы, питающиеся органикой. Они начинают "работать" только во влажной среде, например в сливных ямах, туалете, канализационных и сточных системах.

- Это незаменимый препарат для каждой семьи, - рассказывает консультант садового магазина в Виннице Александр Мельничук, 35 лет. - Эффективен там, где есть органические отходы. Советуем применять в уличных туалетах, чистить им стоки канализации, унитазы и ванны. Биопрепарат хорошо растворит волосы и остатки пищи и при этом не повредит пластиковые трубы. В прошлом году мы проводили интересный эксперимент: весной, когда скосили во дворе траву, полили ее биопрепаратом. За две недели стала перегноем. Рядом оставили такую же кучу травы, чтобы сама перегнила. Ждали до следующей весны.

Чтобы избежать проблем с канализацией и выгребной ямой, туда еженедельно вливают по стакану биопрепарата.

- Заполненная выгребная яма в селе - это проблема. Пока найдешь ассенизаторную машину, вызовешь ее, пока она приедет, уже все село будет знать - откуда воняет. А еще, как правило, это происходит на выходные. Чтобы такого не было, следует регулярно пользоваться биопрепаратом. И из ямы будет течь чистая вода. Ее можно откачать обычным насосом, - говорит Александр.

Биопрепараты применяют также в хлевах для животных и птицы.

- Летом при высоких температурах вонь там усиливается. Поэтому в помещениях, где держат крупный рогатый скот, свиней, кур и кроликов, лучше использовать биопрепарат для хлевов. Клетки будут чистыми, без запаха. Этот препарат безопасен для животных. В чистоте они лучше набирают вес, меньше болеют, - добавляет консультант.

Автор: Валерія АВРАМЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Биопрепарат помог убрать двор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 40592
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
9
 Просмотров: 30945
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 27892
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 21170
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
16
 Просмотров: 20324
Больше всего комментируют
93
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
28
В Украине переименуют сразу две области
21
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
7
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
6
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
Голосов: 2405
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua