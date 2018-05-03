Биопрепарат помог убрать двор

- В наследство достался хороший дом под Винницей. С началом весны решили убрать территорию. Сгребли кучу сорняка, полусгнивших досок, опавших листьев. Искали, куда это все девать. Сосед посоветовал полить отходы биопрепаратом. За месяц наш сорняк превратился в перегной, - говорит винничанка 30-летняя Оксана Иващук.

Препарат содержит микроорганизмы, питающиеся органикой. Они начинают "работать" только во влажной среде, например в сливных ямах, туалете, канализационных и сточных системах.

- Это незаменимый препарат для каждой семьи, - рассказывает консультант садового магазина в Виннице Александр Мельничук, 35 лет. - Эффективен там, где есть органические отходы. Советуем применять в уличных туалетах, чистить им стоки канализации, унитазы и ванны. Биопрепарат хорошо растворит волосы и остатки пищи и при этом не повредит пластиковые трубы. В прошлом году мы проводили интересный эксперимент: весной, когда скосили во дворе траву, полили ее биопрепаратом. За две недели стала перегноем. Рядом оставили такую же кучу травы, чтобы сама перегнила. Ждали до следующей весны.

Чтобы избежать проблем с канализацией и выгребной ямой, туда еженедельно вливают по стакану биопрепарата.

- Заполненная выгребная яма в селе - это проблема. Пока найдешь ассенизаторную машину, вызовешь ее, пока она приедет, уже все село будет знать - откуда воняет. А еще, как правило, это происходит на выходные. Чтобы такого не было, следует регулярно пользоваться биопрепаратом. И из ямы будет течь чистая вода. Ее можно откачать обычным насосом, - говорит Александр.

Биопрепараты применяют также в хлевах для животных и птицы.

- Летом при высоких температурах вонь там усиливается. Поэтому в помещениях, где держат крупный рогатый скот, свиней, кур и кроликов, лучше использовать биопрепарат для хлевов. Клетки будут чистыми, без запаха. Этот препарат безопасен для животных. В чистоте они лучше набирают вес, меньше болеют, - добавляет консультант.