"Bio Санекс Septix" эффективно обслуживает септик и уличный туалет

Каждый владелец частного дома с уличным туалетом и выгребной ямой хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой с выкачиванием отходов. Ситуация неприятная и удручающая. Вызвать ассенизатора — дорого, долго и наносит вред выгребной яме.

В таких случаях хозяевам не обойтись без биопродуктов канадского производства "Санекс Septix". Они восстанавливают работу дренажа, чистят стенки и дно септика, избавляют от неприятных запахов. Представитель производителя напоминает — выкачивание отходов из ямы негативно влияет на ее работу. Через две недели яма снова будет полная. Именно для трудоспособности дренажа и требуется ежемесячное использование "Bio Septix Санекс".

Для предотвращения засорения труб жировыми отходами компания предлагает средства "Био Дрен" и "Универсал". Прочистка осуществляется в дома по всей длине труб и в выгребной яме.

"Нейтрализатор плесени" поможет избавиться от налета плесени.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua.

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