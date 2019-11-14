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Баню строят в ноябре

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- Париться зимой - закон. Это удовольствие и здоровье, - говорит 49-летний Александр Рябчук из города Полонное Хмельницкой области. - Раньше постоянно собирались у кума. Но сейчас его жена не пускает, пришлось делать у себя.

Сначала Александр сделал фундамент для бани.

- Разметил на земле размеры помещения. По периметру выкопал ров для фундамента глубиной полтора метра, - рассказывает. - Дно засыпал 20-сантиметровым слоем песка, сверху - столько же положил щебня. Это так называемая подушка фундамента. На нее в ров залил бетон - сам фундамент. На глинистых почвах его высота должна быть не менее 60 сантиметров, ширина - 20. В бетон через каждый метр вставлял вертикальные 20-миллиметровые прутья. Это связывает фундамент. Они выходят наружу фундамента, чтобы к ним позже крепить стены.

Во время заливки фундамента Александр Рябчук положил внутрь трубы для водопровода и отвода канализационных стоков.

- Канализацию вывел в фильтровальный септик за баней, - говорит. - Это яма размером метр на метр и глубиной полтора метра, засыпанная щебнем.

Перед возведением стен фундамент накрыл рубероидом. Это - гидроизоляция, чтобы древесина не натягивала влагу из земли.

- Стены делал из брусьев, - рассказывает Александр Рябчук. - Первые ряды промазывал моторным маслом для дополнительной защиты от влаги и гниения. Просверлил в них отверстия, которыми надел на арматуру из фундамента.

Брусья кладут друг на друга. Каждый верхний имеет желоб, которым ложится на предыдущий. Между собой дополнительно скрепляются шипами - вертикальными деревянными цилиндрами. Шип должен проходить насквозь три-четыре бруса.

- Между ними для плотности положил минеральную вату, - говорит мастер. - Не надо стремиться к 100-процентной герметичности. Воздух должен немного гулять, для вентиляции. Сквозняков не будет.

В стенах мастер вырезал отверстия для окон и дверей.

Стены бани возводят также из газобетонных или керамзитобетонных блоков, кирпича, шлакоблоков.

- Выйдут дешевле, чем деревянные, но изнутри придется обивать липовой вагонкой, - говорит мастер. - Сначала набивать решетку, на которую крепить вагонку. А снаружи - дополнительно утеплять.

На стенах монтируют крышу. Ее каркас - балки и стропила - делают из деревянных брусьев. Снаружи накрывают шифером или металлочерепицей.

- Крышу обязательно утепляют, потому что тепло будет убегать, - добавляет. - И о пароизоляции надо не забыть, потому что будет набираться влаги.

Внутри бани заливают бетонный пол с уклонами и желобками для отвода воды. Сверху застилают досками. Крепят тоже неплотно. Сквозь маленькие щелочки будет проходить вода. Доски не должны касаться бетона. Потому что вода не будет стекать под ними, и они быстро сгниют.

Наконец в бане монтируют печку с дымоходом и лежаки. Если размер помещения позволяет, делают отдельно туалет и умывальник. Отгораживают их от парилки перегородками.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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