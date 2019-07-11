Акриловую ванну садят на двойные ножки

- Когда выбирал ванну, то взял акриловую, поскольку ее легче устанавливать. Если стандартная ванна из чугуна весит от 100 килограммов, то акриловая - 25, - рассказывает Антон Шеремет, 41 год, из Тернополя. - Главный недостаток этих ванн - акрил чувствителен к бытовой химии.

В случае нарушения правил установки акриловая ванна может прогнуться под тяжестью человека. Трещины заливают жидким акрилом, который продается в строительных магазинах.

- При покупке проверить, стоящая ли ванна, можно фонариком. Посветить на стенку и посмотреть, не просвечивает ли материал.

Для монтажа ванны собирает раму по инструкции производителя. После установки подключает к водопроводу. Герметизирует места прилегания к стене и прикрепляет декоративную панель.

Чистят акриловые ванны только неабразивными средствами. Иначе на поверхности появляются темные пятна.