Акриловую ванну садят на двойные ножки

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 342
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
1 Просмотров: 513
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2673
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1143
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 693
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 342
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1818
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1584
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5446
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 936
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 342
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1467
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 693
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2511
Колонка
Наталія Литвиненко
Наталія Литвиненко
14 июля 2019
Просмотров: 324
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
понедельник, 15 июля 2019 00:31

Акриловую ванну садят на двойные ножки

  Комментировать

- Когда выбирал ванну, то взял акриловую, поскольку ее легче устанавливать. Если стандартная ванна из чугуна весит от 100 килограммов, то акриловая - 25, - рассказывает Антон Шеремет, 41 год, из Тернополя. - Главный недостаток этих ванн - акрил чувствителен к бытовой химии.

В случае нарушения правил установки акриловая ванна может прогнуться под тяжестью человека. Трещины заливают жидким акрилом, который продается в строительных магазинах.

- При покупке проверить, стоящая ли ванна, можно фонариком. Посветить на стенку и посмотреть, не просвечивает ли материал.

Для монтажа ванны собирает раму по инструкции производителя. После установки подключает к водопроводу. Герметизирует места прилегания к стене и прикрепляет декоративную панель.

Чистят акриловые ванны только неабразивными средствами. Иначе на поверхности появляются темные пятна.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Акриловую ванну садят на двойные ножки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
15
 Просмотров: 31240
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 25876
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко 8 Просмотров: 12933
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
5
 Просмотров: 11332
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 10899
Дом
Садовый шатер подходит для свадеб на природе
Садовый шатер подходит для свадеб на природе
Из балкона можно сделать полноценную комнату
Из балкона можно сделать полноценную комнату Просмотров: 9
Пластиковую водосточную трубу собирают как конструктор
Пластиковую водосточную трубу собирают как конструктор Просмотров: 36
Плитка и ламинат выдерживают когти животных
Плитка и ламинат выдерживают когти животных Просмотров: 72
Общинам предлагают приобрести линию сортировки мусора
Общинам предлагают приобрести линию сортировки мусора Просмотров: 207
Больше всего комментируют
17
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
9
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
8
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
7
Копченая скумбрия и рыбка-гриль - что едят на день рыбака
6
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
Голосов: 1003
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua