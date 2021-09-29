В октябре сеют морковь

В октябре завершают уборку малины поздних сортов, аронии черноплодной и айвы. Срывают яблоки и груши. Чтобы плоды долго хранились, нужно оставить в прохладном помещении. Когда температура приблизится к нулю - перенести в подвал.

До конца октября следует завершить посадку плодовых деревьев. Саженцы до заморозков успеют отрастить корни, весной будут быстрее развиваться. До средины месяца высаживают красную смородину, крыжовник, черную смородину. Осенью они хорошо приживаются, образуют новые корни еще до замерзания почвы. Кусты крыжовника опрыскивают раствором железного купороса - 40-60 г на 1 л воды.

Стволы плодовых деревьев белят известью с глиной. Это уберегает кору от солнечных ожогов. Мульчируют почву, защищают сад от грызунов.

Перед наступлением заморозков высевают морковь, петрушку, щавель, укроп, салат, пастернак и шпинат. За 20 дней до устойчивого похолодания сажают озимый чеснок. Растения должны образовать корневую систему до наступления зимы, но не взойти. Во второй половине октября собирают лук-порей. Наибольшие плоды закладывают в погреб для хранения, меньшие - оставляют в открытом грунте, чтобы весной получить раннюю зелень.

У многолетников флоксов, астильб, хост, дельфиниумов обрезают соцветия. Делят и рассаживают старые кусты, мульчируют их. Декоративные лианы нужно окопать, насыпать холмик земли вокруг стебля и накрыть сухими листьями, ветками ели.