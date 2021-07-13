У капусты Токио листья четырех цветов

Декоративное растение добавляют в салаты

- Прочитала, что декоративную капусту выращивают в Европе, тоже попробовала, - рассказывает Елена Огородник, 65 лет, из городка Берестечко на Волыни.

Популярный сорт Токио с темно-зелеными нижними листьями и красными, розовыми и белыми - внутри. Не менее красивый гибрид Осака - с гофрированными листьями и волнистыми краями. У Павлина розетка диаметром до 70 см и листья разного цвета.

После заморозков становится яркой

- Этот гибрид - один из самых красивых, - продолжает. - К осени декоративная капуста выглядит настоящей королевой клумб. Большинство цветов к тому времени отцветают или после первых заморозков погибают. А декоративная капуста становится яркой. Ее листья можно класть в салат или подавать на них различные вкусности.

Для рассады семена высевает в ящики в начале апреля. Когда наступает тепло, пересаживает в открытый грунт. Чтобы растения лучше принялись, в лунки вливает по стакану раствора селитры. Для этого 1 ст. л. разводит в 10 л воды.

- Выбираю освещенное место, где розетка капусты получит достаточно солнца. Будут выражены цвета. Капусту регулярно поливаю и подкармливаю настоем крапивы. Культура неприхотливая в уходе, но ее могут испортить гусеницы. Как только замечу вредителей, начинаю борьбу с ними.