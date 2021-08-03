Смородину рассаживают в жару

- После сбора ягод ищу молодые побеги на смородине и рассаживаю их. Это самый простой способ размножения, - говорит Мария Гладкая из поселка Талалаевка Нежинского района Черниговской области. - Приживутся, пока взрослые кусты дают урожай.

В начале августа срезает по 10 см молодых веток. Оставляет два верхних листа и сажает побеги в тени, наклоняя к земле. Черенки укоренятся к осени и хорошо перезимуют. После посадки грядку с черенками поливает каждый вечер 10 дней. Без полива летом не приживутся. Пересаживает на постоянное место весной.