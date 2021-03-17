Саженец проверяют по состоянию корня

Яму готовят после оттепели

- Как только снег сошел и земля оттаяла, сажаю плодовые деревья. Потому что когда лопнут почки, будет поздно, - рассказывает Виктор Бондарь, 47 лет, из города Бровары Киевской области. - Первыми высаживаю яблони. Они не боятся мороза.

Заблаговременно покупает саженцы и хранит в погребе во влажном песке. Сажает в подкормленную перегноем землю и мульчирует соломой. Оптимальное время для высадки яблонь - с конца марта до середины апреля. Через неделю-две сажает груши. Они хорошо переносят холод. А потом - вишни, черешни или абрикосы. Для них температура земли должна быть от + 7 °. Измеряет ее термометром.

- Чтобы знать, будет ли толк с саженца, надрезают корень секатором. У живого срез светлый, у сухого - темный, - рассказывает Валентина Грабарь, 56 лет, из села Навария Пустомытовского района Львовской области.

Покупать деревца лучше в питомниках, а не на стихийных рынках. Первые следят за сортовым качеством. Корень должен быть в коме земли или прикрыт влажной тряпкой. Это уберегает от пересушивания. Берите двухлетние, потому что быстро укореняются. Старшие долго сидят. Не цветут и не пускают побеги. А если и дадут, то слабые.

- Часто однолетние саженцы выдают за двухлетние, которые вдвое дороже. Но те от 2 метров, со сформированной кроной, имеют две-три боковые ветви. А младшие - высотой метр-полтора, - добавляет Валентина Грабарь. - В этом году зима была холодная. Поэтому убедитесь, что саженец не подмерз. Если срезать верх деревца, будут бурые пятна. Также на стволе от мороза могут образовываться трещины.

Саженец обрезают на высоте 1,2 м. Здесь сформируются ветви первого порядка. Ставит на час в смесь части коровяка и трех частей глины. Укорачивает корень, так дерево быстрее приживется.

Сажает на солнечном месте в яму глубиной 60 см. Засыпает смесью перегноя и почвы в пропорции 1 к 3. Поливает 20 л воды. В яму минеральные удобрения не добавляет, с ними можно переборщить. При избытке погибают полезные бактерии и корни перестают принимать питательные вещества.

- Готовить яму надо после оттепели, за несколько недель до посадки. Земля просядет и дерево хорошо приживется. Важно правильно разместить корневую шейку саженца. Это граница между стволом и корневищем. Должна быть на несколько сантиметров над землей.

Деревья подвязывает к опорам с северной стороны. Они нужны для выравнивания ствола. Выращивает сорта Мелба, Джонаголд, Джина и Голден Делишес рейнджерс. Их плоды крупные и не имеют ржавого налета.