Саженец проверяют по состоянию корня

 
Ексклюзивы
1/5
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
1 Просмотров: 2385
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 288
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1404
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4068
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 720
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3789
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2745
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
4
Урожай улучшит работа в благоприятные дни
Урожай улучшит работа в благоприятные дни
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 477
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 945
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2835
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 марта 2021
Просмотров: 423
Важкий вибір
Що може відчувати чоловік, від якого завагітніли одразу дві жінки? Страх, шок, розгубленість? Ні, це не про Євгена, якому все життя неприємності ...
четверг, 18 марта 2021 07:25

Саженец проверяют по состоянию корня

  Комментировать
 

Яму готовят после оттепели

- Как только снег сошел и земля оттаяла, сажаю плодовые деревья. Потому что когда лопнут почки, будет поздно, - рассказывает Виктор Бондарь, 47 лет, из города Бровары Киевской области. - Первыми высаживаю яблони. Они не боятся мороза.

Заблаговременно покупает саженцы и хранит в погребе во влажном песке. Сажает в подкормленную перегноем землю и мульчирует соломой. Оптимальное время для высадки яблонь - с конца марта до середины апреля. Через неделю-две сажает груши. Они хорошо переносят холод. А потом - вишни, черешни или абрикосы. Для них температура земли должна быть от + 7 °. Измеряет ее термометром.

- Чтобы знать, будет ли толк с саженца, надрезают корень секатором. У живого срез светлый, у сухого - темный, - рассказывает Валентина Грабарь, 56 лет, из села Навария Пустомытовского района Львовской области.

Покупать деревца лучше в питомниках, а не на стихийных рынках. Первые следят за сортовым качеством. Корень должен быть в коме земли или прикрыт влажной тряпкой. Это уберегает от пересушивания. Берите двухлетние, потому что быстро укореняются. Старшие долго сидят. Не цветут и не пускают побеги. А если и дадут, то слабые.

- Часто однолетние саженцы выдают за двухлетние, которые вдвое дороже. Но те от 2 метров, со сформированной кроной, имеют две-три боковые ветви. А младшие - высотой метр-полтора, - добавляет Валентина Грабарь. - В этом году зима была холодная. Поэтому убедитесь, что саженец не подмерз. Если срезать верх деревца, будут бурые пятна. Также на стволе от мороза могут образовываться трещины.

Саженец обрезают на высоте 1,2 м. Здесь сформируются ветви первого порядка. Ставит на час в смесь части коровяка и трех частей глины. Укорачивает корень, так дерево быстрее приживется.

Сажает на солнечном месте в яму глубиной 60 см. Засыпает смесью перегноя и почвы в пропорции 1 к 3. Поливает 20 л воды. В яму минеральные удобрения не добавляет, с ними можно переборщить. При избытке погибают полезные бактерии и корни перестают принимать питательные вещества.

- Готовить яму надо после оттепели, за несколько недель до посадки. Земля просядет и дерево хорошо приживется. Важно правильно разместить корневую шейку саженца. Это граница между стволом и корневищем. Должна быть на несколько сантиметров над землей.

Деревья подвязывает к опорам с северной стороны. Они нужны для выравнивания ствола. Выращивает сорта Мелба, Джонаголд, Джина и Голден Делишес рейнджерс. Их плоды крупные и не имеют ржавого налета.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Саженец проверяют по состоянию корня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
марта

Самое смертоносное торнадо в истории страны

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили 2 Просмотров: 14446
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
7
 Просмотров: 13690
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 12267
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 11808
На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале
На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале Просмотров: 7128
Сад-Огород
"Bio Septix" эффективно работает при температурных перепадах
"Bio Septix" эффективно работает при температурных перепадах Просмотров: 9
Мел защищает деревья от солнечных ожогов
Мел защищает деревья от солнечных ожогов Просмотров: 81
Картофель Княгиня дает урожай в пять раз больше чем традиционные сорта
Картофель Княгиня дает урожай в пять раз больше чем традиционные сорта Просмотров: 90
Фиолетовый горох не поражают грибки
Фиолетовый горох не поражают грибки Просмотров: 9
"Санекс Septix" возобновляет работу старых септиков
"Санекс Septix" возобновляет работу старых септиков
Больше всего комментируют
10
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
5
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
Голосов: 124
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть