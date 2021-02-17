"Санекс Septix" спасет выгребную яму в метель

Украину накрыли метели. У владельцев частных домов обострилась проблема с септиком. Уровень грунтовых вод поднялся, яма заполнилась, ассенизаторы не могут добраться из-за сугробов.

На помощь всегда придет биосредство "Санекс Septix" для переработки отходов выгребных ям, септиков и канализации. Продукт превращает отходы в жидкость без запаха, восстанавливает объем выгребной ямы и дренаж. Действует при всех температурах.

Канадский продукт "Био Дрен" очищает трубы по всей длине и перерабатывает жировой налет на поверхности септика. Также биосредство разжижает жировые пробки в случае засорения. Надежно и эффективно работает даже в холодной воде.

С надоедливой плесенью поможет справиться "Нейтрализатор плесени". Уничтожает ее в межплиточных швах в ванной комнате, вокруг самой ванны, в оконных рамах и по всему дому. Средство глубоко проникает в материал и убивает грибок.

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