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четверг, 18 февраля 2021 05:06

"Санекс Septix" спасет выгребную яму в метель

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Украину накрыли метели. У владельцев частных домов обострилась проблема с септиком. Уровень грунтовых вод поднялся, яма заполнилась, ассенизаторы не могут добраться из-за сугробов.

На помощь всегда придет биосредство "Санекс Septix" для переработки отходов выгребных ям, септиков и канализации. Продукт превращает отходы в жидкость без запаха, восстанавливает объем выгребной ямы и дренаж. Действует при всех температурах.

Канадский продукт "Био Дрен" очищает трубы по всей длине и перерабатывает жировой налет на поверхности септика. Также биосредство разжижает жировые пробки в случае засорения. Надежно и эффективно работает даже в холодной воде.

С надоедливой плесенью поможет справиться "Нейтрализатор плесени". Уничтожает ее в межплиточных швах в ванной комнате, вокруг самой ванны, в оконных рамах и по всему дому. Средство глубоко проникает в материал и убивает грибок.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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Дата
18
февраля

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