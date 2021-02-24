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четверг, 25 февраля 2021 05:06

"Санекс Septix" гарантирует очистку выгребной ямы зимой

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В конце зимы снег тает и создает много новых проблем. Владельцы частных домов имеют неприятности с септиком. Ведь яма наполняется с молниеносной скоростью из-за поднятия грунтовых вод.

В таких ситуациях всегда придет на помощь канадский биопродукт "Санекс Septix". Он перерабатывает фекалии, пищевые остатки и жиры в жидкость без запаха. При этом восстанавливается дренаж и прочищаются канализационные сточные трубы. Средство действует при всех температурах и природных условиях.

За трубами ухаживает биопродукт "Универсал". Препарат чистит их по всей длине. Благодаря его применению не образуются жировые пробки и засорения. Чтобы не иметь проблем с трубами, средство следует использовать ежемесячно.

Препарат "Bio RO Septix" - уникальный по составу биопродукт, перерабатывающий отходы в агрессивных стоках с повышенным содержанием солей и химических веществ, при использовании ионообменных фильтров. Ускоряет процесс разложения туалетной бумаги, жиров и других органических отходов. Нейтрализует действие моющих средств, улучшает работу дренажных полей.

Тем, кто любит держать в чистоте машину, следует использовать "Автодогляд". Он обеспечит свежий и приятный запах в авто, а также эффективно уничтожит грязь и пятна.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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25
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