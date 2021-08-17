Садовые орхидеи пахнут духами

Не переносят засуху

- Комнатными орхидеями никого не удивишь. Для этого надо садовые, пахнущие на весь цветник духами, - говорит Евгения Фролова, 43 года, из поселка Верхний Рогачик Каховского района Херсонской области.

- Их есть несколько видов. Одни пузатые - венерин башмачок. Советую начинать выращивание именно с их сортов. Требуют мало ухода, устойчивы к болезням и переносят полутень. Легко скрещиваются между собой.

Также неприхотливый пальчатокоренник. Бывает Балтийский, Пятнистый и Красный. Популярна орхидея Трициртис, которую еще называют лягушачьей лилией. Цветы звездчатой ​​формы, пятнистые. Серединка напоминает фонтан. Растет пространным кустом высотой 70 см.

- Какие садовые орхидеи ни выбери, все напоминают причудливые химеры. Трудно представить, что они растут в Украине. А не привезены из Голландии или Франции. Хорошо смотрятся рядом с папоротником и хостами. Хорошо уживаются с растениями, любят прохладу и не слишком разрастаются.

Орхидеи родом из тропиков, там влажный тенистый климат. Поэтому следует избегать палящего солнца. Подойдет участок на северной стороне, защищенный от ветра.

- Им нужно создать близкие к луговым или лесным условия, с рассеянным светом. Также не следует забывать поливать. Садовые орхидеи не выносят засуху. Для сохранения влаги мульчирую почву вокруг растений сосновыми иглами или измельченным мхом из елового леса.

Этим орхидеям не нужен специальный грунт, если есть дренаж. Его делает из мелкого гравия, перлита или битого кирпича. Хорошо растут и на каменистых или глинистых участках. Пересаживает раз в четыре года. Затем разделяет псевдолуковицы в конце августа. Их сажает на глубине 4 см так, чтобы кончики почек выступали наружу. При глубокой посадке загнивают.

- Осенью часто идут дожди, поэтому уже в сентябре растение накрываю битой черепицей. Так не размоет корневище, которое разрастается у поверхности.

250 тысяч видов орхидей насчитывают ботаники. Ежегодно селекционеры выводят более двухсот новых сортов. Самая дорогая орхидея - Золото каннибала. Впервые расцветает в 15 лет. Из-за ее редкости цена побегов достигает 140 тыс. грн.