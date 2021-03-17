Пучковые огурцы дают по 10 завязей в узле

- Выращиваю овощи давно. Когда-то был дефицит семян, а теперь, бывает, трудно выбрать то, что нужно, - говорит 56-летний Игорь Бальчук из Тысменицы на Ивано-Франковщине.

- Много лет отбирала овощные культуры. У меня есть настоящие шедевры мировой селекции, - говорит Виктория Беликова, селекционер из Бахмута Донецкой области. - Жемчужиной коллекции являются огурцы с пучковым типом плодоношения. В одном узле 8-10 завязей. Плоды вкусные свежие и консервированные. Выращиваю сорта Калиф, Зеленый дождь, Зевс.

В хозяйстве предлагают лучшие сорта томатов: Желтый дамский пальчик, Пестрый уникум, Маршал, Томатное дерево, Кондитерский подсолнечник, Белый тигр с ореховым привкусом. Семена баклажанов без горечи сорта Белый гриб, толстостенные перцы Тауэр, Ротонда и Монте Карло, сахарную кукурузу Белая и Мраморная, дыни Самарканд и Мирзачульская.

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