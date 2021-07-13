Плодожорок прогоняют хвойным настоем

- Плодожорка в саду не перебирает. Грызет все подряд, - говорит Светлана Могилевская, 62 года, из села Белозерье Черкасского района Черкасской области. - Нашла на нее управу. Хвойный настой действует, если не опоздать.

В июле фруктовые деревья надо обработать от плодожорки. Это самый распространенный вредитель яблонь, груш, персиков и слив. Размножается быстро, поэтому потом трудно остановить. Бабочки несколько раз за сезон откладывают яйца на листья и плоды. За 10 дней вылупляется гусеница. Пораженное плодожоркой дерево плохо зимует и не плодоносит в следующем году. Гусеницы вгрызаются в плоды, и те преждевременно желтеют, осыпаются. Теряется более 70% урожая.

- Можно получить яблоки без червей, если обрабатывать деревья натуральными препаратами. Теперь уверенно даю урожай внукам, потому что все без химии.

Для настоя свежие ветки хвойных деревьев трамбует в ведро и заливает теплой водой. Неделю держит в погребе и добавляет 30 граммов тертого хозяйственного мыла. Тогда кропит деревья. Не хуже действует настой хрена. Измельчает 500 граммов корней и на сутки заливает 10 л воды. Обрабатывает за месяц до сбора урожая. Можно применить органические препараты гаупсин и трихофит. Они останавливают рост бактерий - возбудителей болезней.