На биопродукты "Санекс Septix" действует весенняя скидка

Одними из самых эффективных средств для очистки выгребной ямы являются препараты канадского производства "Санекс Septix".

Специальные бактерии, попадая в выгребную яму или септик, поглощают и перерабатывают любые отходы органического происхождения. При постоянном использовании средств "Bio Septix Санекс" исчезает необходимость вызывать ассенизатора. Биопрепараты восстанавливают объем выгребной ямы, так как при выкачивании невозможно удалить все отходы со стенок и дна. Биопродукт устраняет все неприятные запахи возле септика или туалета.

"Septix Био Дрен" прочистит канализацию. 30-граммовый пакет средства надо растворить в 3 л воды при температуре 20-25 ° C. Помешивая, через 5-10 минут жидкость залить в унитаз, умывальник или ванну. Затем добавить 2-3 л воды, чтобы средство пошло по всей длине труб и начало действовать. Процедуру желательно проводить на ночь. Предотвращает засорение канализации.

Сделать влажную уборку в доме и безопасно почистить поверхности поможет "Bio Septix Clean". Содержит биологические вещества, предотвращающие налипание грязи, поэтому место дольше остается чистое. Средство следует распылить на поверхность и через 3-5 мин. протереть ее влажной тряпкой.

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