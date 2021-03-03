На биопродукты "Санекс Septix" действует весенняя скидка

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Просмотров: 63
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
1 Просмотров: 1827
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
Просмотров: 324
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1243
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1485
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1548
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5814
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1962
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1809
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2286
Фото
Все фото
4
Урожай улучшит работа в благоприятные дни
Урожай улучшит работа в благоприятные дни
Интервью
1/5
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Просмотров: 216
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 828
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 585
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 351
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1854
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 900
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
четверг, 04 марта 2021 05:15

На биопродукты "Санекс Septix" действует весенняя скидка

  Комментировать

Одними из самых эффективных средств для очистки выгребной ямы являются препараты канадского производства "Санекс Septix".

Специальные бактерии, попадая в выгребную яму или септик, поглощают и перерабатывают любые отходы органического происхождения. При постоянном использовании средств "Bio Septix Санекс" исчезает необходимость вызывать ассенизатора. Биопрепараты восстанавливают объем выгребной ямы, так как при выкачивании невозможно удалить все отходы со стенок и дна. Биопродукт устраняет все неприятные запахи возле септика или туалета.

"Septix Био Дрен" прочистит канализацию. 30-граммовый пакет средства надо растворить в 3 л воды при температуре 20-25 ° C. Помешивая, через 5-10 минут жидкость залить в унитаз, умывальник или ванну. Затем добавить 2-3 л воды, чтобы средство пошло по всей длине труб и начало действовать. Процедуру желательно проводить на ночь. Предотвращает засорение канализации.

Сделать влажную уборку в доме и безопасно почистить поверхности поможет "Bio Septix Clean". Содержит биологические вещества, предотвращающие налипание грязи, поэтому место дольше остается чистое. Средство следует распылить на поверхность и через 3-5 мин. протереть ее влажной тряпкой.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.

С 1 по 8 марта биопродукты можно заказать со скидкой 8%.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На биопродукты "Санекс Septix" действует весенняя скидка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 2 Просмотров: 16740
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 16110
На границе завернули заслуженную артистку России
На границе завернули заслуженную артистку России Просмотров: 9747
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
5
 Просмотров: 8973
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 8298
Сад-Огород
Рассаду подкармливают молоком
Рассаду подкармливают молоком Просмотров: 1476
Черенки смородины выращивают в картошке
Черенки смородины выращивают в картошке Просмотров: 693
В марте высевают морозостойкие культуры
В марте высевают морозостойкие культуры Просмотров: 468
"Санекс Septix" гарантирует очистку выгребной ямы зимой
"Санекс Septix" гарантирует очистку выгребной ямы зимой Просмотров: 270
Люфа напоминает огурец
Люфа напоминает огурец Просмотров: 18
Больше всего комментируют
3
Поплавский в рокерском стиле презентовал клип на песню "Далі буде"
3
Зеленский вакцинировался от коронавируса
3
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
2
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
2
Зеленский может создать новую партию
Голосов: 115
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть