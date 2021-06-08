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четверг, 10 июня 2021 06:35

"Моя малина сама себя продавала"

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- Летом продаю малину и получаю неплохие заработки. Посадила ее на маленьком участке возле дома. Сорт крупноплодный, поэтому имею щедрый урожай, - рассказывает Елена Станко из Владимира-Волынского Житомирской области.

- Малину выращивала по малозатратной технологии. Сажала всплошную, без щелей. Из-за этого часть ветвей не ложилась на землю и потери урожая были минимальные. Во время цветения поливала, ягоды собирала каждый день.

Испробовала более 10 сортов. Из всех наиболее приспособленной к ее хозяйству оказалась малина Краса России.

- Стебли этого сорта не колючие. Это облегчает уборку урожая. Средняя масса ягоды - 5 граммов. Самые большие достигали 10 граммов. На рынке чаще покупают большую ягоду. Моя малина сама себя продавала. В июне-июле сбывала по 30-50 гривен за килограмм. Всего продала около 400. За сезон выторговала 15 тысяч гривен. И это с 2 "соток" земли, - добавляет Елена Станко.

10 саженцев стоят 200 грн, 20-350 грн, 30-450 грн, 100-1 тыс. грн, 1000 саженцев - 7 тыс. грн. Заказать сорт малины и получить консультацию по посадке можно на сайте titovchp.uaprom.net, или по телефонам 0 (99) 604 33 22, 0 (63) 461 88 32, 0 (67) 629 94 55.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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