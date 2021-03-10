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четверг, 11 марта 2021 07:15

Мел защищает деревья от солнечных ожогов

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В начале марта срезают четверть ветвей

- За секатор берусь, когда повернет на тепло. Стараюсь успеть в середине марта. Тогда соки начинают уходить от корней к кроне, - рассказывает Мария Сукмановская, 59 лет, из села Угринов Тисменецкого района Ивано-Франковской области.

Фруктовые деревья обрезают весной, когда растение еще в покое. Тогда получит меньше стресса. Срезы не будут рваные, потому что древесина еще не будет крошиться. Следует удалить сухие и старые ветви. Они на урожай не влияют. Только собирают на себе грибки и личинки вредителей. Перед работой секатор замачивают на полчаса в растворе бордосской жидкости. Для этого разводит ее 30 мл в 10 л воды. Затем инструмент просушивают.

- Надо прореживать и середину кроны. Это улучшит циркуляцию воздуха и уменьшит вероятность появления грибков. Дерево будет дышать, - говорит Ольга Грицак, 33 года, озеленитель из Боярки Киевской области. - Следует обрезать более четверти всех ветвей. Это можно делать при температуре от минус 6 градусов.

- Не нужно жалеть деревья. Потому что будут буйно расти, вместо того, чтобы плоды давать, - рассказывает Лариса Федорыч, 41 год, из Института садоводства. - Поэтому лучше срезать центральный побег на высоте 2 метра. И уже под него укорачивать вокруг.

Весной вокруг деревьев следует утоптать снег для насыщения почвы влагой. Талая вода не должна застаиваться, потому что мерзлая земля медленно ее всасывает.

- Для сада февраль и март - самые опасные месяцы, - говорит Мария Сукмановский. - Солнце печет, а снег еще лежит. Лучи отражаются от снежного покрова и обжигают кору.

Для защиты ствола от ожогов вокруг рассыпают мел. Он уменьшит отражение лучей. Или раскладывают мульчу. Повреждения на дереве следует смазать краской - суриком или водоэмульсионной для внутренних работ. Зеленая и свинцовые белила могут обжечь древесину. Или готовят домашний садовый вар. Смешивают 150 г пчелиного воска, 100 г свиного жира и 300 г смолы и варят на медленном огне до растворения ингредиентов. Готовый вар не должен прилипать к рукам.

- Больше доверяю нитрокраске белого цвета на основе ацетона. Этот растворитель быстро испаряется и кора не повреждается.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
11
марта

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