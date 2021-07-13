Махровые колокольчики цветут два месяца

- Как впервые зацвела кампанула, перестала трястись над розами и клематисом. У последних похожее цветение, но больше ухода, - говорит Нина Василевская, 48 лет, из поселка Боровая Харьковской области.

Выращивает кампанулу Элизабет Оливер. Это махровые колокольчики лавандового цвета, которые цветут в июне-июле. Их сажают на солнце или в легкой тени.

- Если будет слишком много света, желтеют листья. Мало - гонят стебли вверх.

Кусты высотой 15-20 см разрастаются ковром, поэтому укрывают "залысины" на альпийских горках. Хорошо смотрятся и на переднем плане бордюров.

Размножает цветы делением куста в начале осени. Этот способ более действенный, чем семенами. Срезы корня присыпает золой. Рассаживает в отдельные горшки. Там растут до весны. В мае пересаживает в цветник.