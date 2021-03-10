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четверг, 11 марта 2021 06:20

Фиолетовый горох не поражают грибки

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Максим Михайлюк из села Кутузовка Запорожской области выращивает фиолетовый горох Шираз. Это английский сорт со стручками длиной около 10 см. Созревает за 2,5 месяца.

- Кустами с этими яркими стручками можно любоваться. С ними грядки напоминают цветник. Висят фиолетовые пузатые сосульки с сочными зернами. Этим отличается от сорта Фиолетовый сахар. У него горошины без вкуса, - рассказывает Максим Михайлюк, 59 лет.

Горох Шираз устойчив к грибкам. Он не гибрид, поэтому сохраняет сортовые признаки при повторных посевах. Не надо каждый год покупать семена. Гороху нужна опора, потому что побеги вырастают до 1,5 м. Уход за ним не отличается от зеленого. Сеет горох не рядами, а участком. Ему должно быть тесно, тогда даст больший урожай. Кусты не густые, поэтому света хватает.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
11
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