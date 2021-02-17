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четверг, 18 февраля 2021 05:15

Факты об удобрениях: как выбрать безопасные и полезные

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Удобрения - это органические и неорганические вещества, которые улучшают питание культурных растений. Благодаря им увеличивается объем и качество урожая.

Основные вещества для эффективного роста и созревания растения - азот, фосфор и калий. Если в почве их не хватает, урожай будет маленьким, как и доходы фермера. Чтобы это предотвратить, стоит либо сменить участок выращивания, либо восстановить в нем запасы химических элементов.

Учитывая то, что люди много лет использовали навоз, птичий помет и прочее как органику, мы пытаемся пополнить запас питательных веществ почвы, который нужен культурам для роста и развития. Иногда при этом забываем, что органические удобрения в процессе минерализации превращаются в химические элементы, как например азот, фосфор, калий, магний, кальций, сера и микроэлементы, которые усваивает растение. В то же время не обращаем внимание на возможные опасные последствия, которые могут быть, если удобрения использовать неправильно.

Например, свежий навоз может обжечь корни растения или создать грибок. Удобрения от животных могут распространить опасные болезни для людей. Ведь многие болезни способны передаваться от человека к животному и наоборот.

Таким образом убеждаемся, что органика, химические элементы, почва, растение, урожай, человек - тесно связаны между собой и влияют друг на друга.

При этом минеральные и органические удобрения выполняют одну и ту же функцию - наполняют питательными веществами почву, на которой растения растут и развиваются.

Если минеральные удобрения использовать правильно, то они станут эффективным, быстрым и безопасным способом, чтобы повысить плодородие почвы.

Все, кто выращивает сельскохозяйственные культуры, занимается овощеводством или садоводством, хотят получать высокий и стабильный урожай. Также важно, чтобы он был полезным как еда, хорошо выглядел и имел безупречный вкус.

Поэтому использование минеральных удобрений - это не компромисс с совестью, а единственно возможный способ получать от земли прибыль и развивать свое дело.

Выбирая минеральные удобрения, хотим увеличить урожайность текущего сезона, не навредив плодородию земли. Это важно, ведь именно от нее зависит урожай последующих лет.

На рынке есть большое разнообразие минеральных удобрений. Как выбрать правильные и получить качественный высокий урожай?

На первый взгляд, все эти удобрения "почти одинаковые", но между ними есть существенные различия. В частности - способ производства, который определяет состав удобрений.

Мировым лидером в области производства и распределения минеральных удобрений является норвежская компания Yara International ASA, которая работает с 1905 года. Решения компании Яра по питанию растений и точному земледелию позволяют улучшить урожайность и повысить качество продукции, одновременно уменьшая воздействие на окружающую среду.

Преимуществом удобрений Yara является то, что каждая гранула содержит необходимые макро- и микроэлементы в доступной для растения форме. Поскольку все питательные вещества есть в одной грануле, то нет риска потерять питательные вещества во время транспортировки, обработки или внесения.

О продукции Yara много положительных отзывов. Компания представляет на рынке широкий ассортимент безопасных минеральных удобрений для полевых, плодовых, овощных, ягодных культур, а также для цветов газонных трав и декоративных растений. Покупатель всегда может быть уверен, что описание на упаковке минеральных удобрений Яра отражает реальный состав удобрения.

Чтобы не купить фальсификат и не потерять урожай, покупайте минеральные удобрения Яра у официальных дистрибьюторов. Они предоставляют сертификат качества продукции.

Качество - это в природе украинцев. А процесс выращивания растений, например зерновых, овощей, фруктов, приносит невероятное удовольствие тем, у кого хозяйственная натура.

Все расходы, включая личное время и силы, быстро окупятся уже только от одного вида экологически чистых плодов на семейном столе. Особенно приятный момент, когда родные и близкие попробуют вкус урожая, выращенного со знанием и любовью.

Заказать удобрение и получить консультацию можно на сайте artahg.com.ua/ или по телефонам 0 (67) 888 75 09 0 (98) 188 11 33.

ООО "Арта-Химгруп"

Автор: Оксана КНЯЖИК
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Дата
18
февраля

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