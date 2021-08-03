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четверг, 05 августа 2021 05:40

Биопродукты "Санекс Septix" для больших септиков

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Выгребную яму важно регулярно очищать летом, потому что сток воды увеличивается из-за консервирования и переработки овощей и фруктов. Об этом хорошо знают те, кто живет в частном доме или имеет дачу. Если о септике не заботиться, можно потратить много денег, нервов и получить много хлопот.

От этого застрахует биопродукт канадского производства "Санекс Septix". С ним выгребная яма будет функционировать стабильно во все времена года без неприятных запахов даже в самые высокие температуры. "Санекс Septix" возобновляет работу старых септиков, очищает дренажные каналы и перерабатывает органические отходы, которые накапливаются на дне.

Очистить трубы в доме от жиров и остатков пищи поможет биопродукт "Универсал". Прочистит стоки и в экстренных случаях, и при профилактическом ежемесячном использовании. Биопродукт уничтожит жировые пробки и переработает жировой корж на поверхности отходов в септике.

Если медленно вытекает вода из ванной, поможет "Био Дрен". Средство переработает жировые и другие органические отходы, а также волосы. Удобно в использовании - растворимый пакет бросают в 3 л воды. Эффективно даже в холодной воде.

Биосредства заказывают на сайте t-klio.dp.ua и по телефону 0 (96) 413 68 45. Заказ на сумму от 1500 грн присылают бесплатно.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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Дата
05
августа

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