Биопродукты "Санекс Septix" делают дом чистым без химии

Бесперебойную работу септика при любых температурах обеспечит постоянное использование канадских биопродуктов "Санекс Septix".

Продукция от "Санекс Septix" также пригодится при уборке дома. Средство эффективно удаляет грязь, помогает поверхностям дольше оставаться чистыми. Благодаря "Санекс Septix Clean" влажная уборка будет легкая и безопасная.

Почистить окна, плитку, зеркала и другие стеклянные поверхности в доме можно благодаря "Bio Septix Санекс" из серии "Экологическое Домоводство". Средство эффективно и быстро удаляет жир, грязь, сажу, минеральные масла, налет кальция. Главное, что препарат хорошо очищает поверхность, придает ей блеск и не оставляет разводов.

Многие хозяйки сейчас используют органические чистящие препараты, чтобы уменьшить воздействие химикатов. Биопрепарат "Антизапах" не вредит окружающей среде. Он универсален для удаления запахов, очистки поверхностей, выведения пятен и стирки вещей.

Если в доме есть домашние животные, то уборка за ними со средствами от "Санекс Septix" — также не проблема. Биопродукт "Animals" создан для обработки помещений. Он удаляет неприятный запах. Устраняет "метки" животных.

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