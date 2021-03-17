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четверг, 18 марта 2021 05:30

"Bio Septix" эффективно работает при температурных перепадах

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В переходный период от зимы к весне канализация наполняется быстрее из-за резких температурных перепадов. Также имеет значение изменение атмосферного давления - из-за этого могут появиться неприятные запахи из труб и канализации. Регулярное выкачивание отходов из септика вредит его работе: подсыхают дренажные каналы, жировая пленка покрывает стенки и дно септика. Биосредства "Bio Septix" помогут в этих вопросах. Биопродукты перерабатывают органические отходы, уничтожают неприятные запахи и прочищают канализационную систему.

Биопрепарат "Универсал" необходим для прочистки кухонных сточных труб. От холодной воды жировые пробки забивают внутреннюю поверхность труб. А жировой корж на поверхности септика добавляет хлопот. "Универсал" работает по всей протяженности труб, и перерабатывает в жидкость отходы в септике.

Главное - своевременно ежемесячно добавлять необходимую порцию биопродукта.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (96) 413 68 45 вы получите квалифицированную консультацию.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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Дата
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