"Bio Septix" эффективно работает при температурных перепадах

В переходный период от зимы к весне канализация наполняется быстрее из-за резких температурных перепадов. Также имеет значение изменение атмосферного давления - из-за этого могут появиться неприятные запахи из труб и канализации. Регулярное выкачивание отходов из септика вредит его работе: подсыхают дренажные каналы, жировая пленка покрывает стенки и дно септика. Биосредства "Bio Septix" помогут в этих вопросах. Биопродукты перерабатывают органические отходы, уничтожают неприятные запахи и прочищают канализационную систему.

Биопрепарат "Универсал" необходим для прочистки кухонных сточных труб. От холодной воды жировые пробки забивают внутреннюю поверхность труб. А жировой корж на поверхности септика добавляет хлопот. "Универсал" работает по всей протяженности труб, и перерабатывает в жидкость отходы в септике.

Главное - своевременно ежемесячно добавлять необходимую порцию биопродукта.

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