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Запеченого цыпленка поливают вишневым соусом

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- Вишен сейчас - хоть отбавляй. Пироги с ними надоели, поэтому запекаю цыплят, - рассказывает Юлия Озерянская, 34 года, из города Чигирин Черкасской области. - Птица молоденькая, под действием кислого соуса становится очень нежная с фруктовой ноткой.

Моет куриную тушку и разрезает на крупные куски. Смешивает 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. меда, по 0,5 ч. л. соли, черного молотого перца и специи хмели-сунели. Заливает маринадом мясо. Оставляет на полчаса. Заматывает цыпленка в фольгу. Включает духовку на 180 градусов. Запекает мясо 45-50 мин. до готовности. В последние 5 мин. запекания раскрывает фольгу для образования хрустящей корочки.

Готовит соус. В сотейник наливает стакан красного вина.

- Беру, какое есть дома. Пробовала с купленным полусладким и домашним сухим. С обоими получается вкусно.

В вино насыпает 1 ст. л. сахара, щепотку молотого мускатного ореха и 0,5 ч. л. тертого свежего имбиря. Ставит на небольшой огонь и уваривает наполовину. Всыпает 200 г вишни. Варит 5 мин., вылавливает ягоды ложкой или шумовкой. Для соуса 1 ч. л. крахмала разводит в 1 ст. л. воды. Постепенно вливает в вино, постоянно помешивая. Добавляет 2 ст. л сливочного масла, хорошо перемешивает. Доводит до кипения и сразу снимает с плиты. Кладет туда выловленные ягоды и поливает соусом запеченного цыпленка.

- Божественным получается цыпленок с малиновым соусом.

Натирает тушку по 1/4 ч. л. сухого тимьяна и соли. Обжаривает по 3-4 мин. с каждой стороны и перекладывает на противень. Печет полчаса при 180 градусах.

Для соуса 100 г малины взбивает в блендере. Цедит через марлю, чтобы в соус не попали косточки. Добавляет 1 ст. л. сахара, три порезанные веточки розмарина, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. цедры и измельченный стручок перца чили. Готовит на медленном огне 10 мин., добавляет 100 мл красного вина и 2 ст. л. бальзамического уксуса.

- Без бальзамического уксуса не обойтись. Не хотела ради такой малой дозы покупать целую бутылку. Но без него вкус не тот. Его делают из виноградного сока, который долго уваривают, пока не становится тягучим и темным. Сейчас стараюсь хоть по несколько капель добавлять в свежие салаты.

Достает курицу из духовки и поливает малиновым соусом. Ставит печься еще на 15-20 мин. Подает с печеным молодым картофелем.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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Дата
23
июля

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