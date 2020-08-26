Закрутки украшают фигурками из овощей

— Кулинарией раньше не увлекалась. Начала, когда ушла с работы. Готовлю фигурные овощные консервации. Хороши не только на столе, но и в банке. Соседки смеялись. Мол, кто их в погребе увидит. А теперь заказывают у меня на подарок, — рассказывает Лариса Хливнюк, 47 лет из города Мелитополь Запорожской области.

Чищу две морковки и кабачок, вынимаю семечки. Мою два стебля сельдерея и 500 граммов помидоров. Для изготовления "корзинок" режу кабачок вдоль пластами. Сверху и снизу делаю шесть отверстий. Через них протягиваю морковную ленту, отрезанную овощечисткой. Цветы формирую из более узкой части кабачка. Отрезаю три кружка. В центре делаю отверстие. Сгибаю крышку от банки консервированной кукурузы пополам, чтобы края сходились лишь с одной стороны. Этим вырезаю лепестки. Так же делаю цветы и из моркови. Для изготовления листьев нужны огурцы с гладкой кожурой. Их разрезаю вдоль, а затем вырезаю два куска наискосок. Получатся ромбы, которые нужно поделить на несколько листьев.

На дно кладу петрушку, укроп, горошинки черного и душистого перца, лавровый лист, кусок красного горького перца. Банки плотно закладываю овощами. Чтобы "цветы" и "листья" не двигались, промежутки между ними заполняю зеленым виноградом. Беру именно такой, чтобы не красил рассол. Кладу по две-три штуки, оставив плодоножки.

В литр воды бросаю две столовые ложки соли, чайную ложку сахара, лавровый лист и пол столовой ложки молотого красного перца. Когда закипит, снимаю с огня. Добавляю столовую ложку уксуса. Заливаю маринад в банку. Закатываю крышками, укрываю полотенцем и переворачиваю.

- Я украшать не мастерица, поэтому удивляю вкусом консервации. Имею универсальный маринад, подходящий для всех овощей, — рассказывает Светлана Лесная, 58 лет, из села Нагирянка Чертковского района Тернопольской области. - Невыгодно за раз открывать три банки, чтобы поесть разных овощей. Поэтому закручиваю ассорти. Сдабриваю острым перцем.

В 3-литровые банки кладу соцветия укропа, по три почки гвоздики и виноградные листья. Последние защищают от брожения. Режу 500 граммов болгарского перца и добавляю столько же цветной капусты, моркови и кабачков кольцами. Разрезаю на четыре части три луковицы и пополам 500 граммов помидоров черри. Режу два острых перца и раскладываю по банкам. Сверху кладу три ветки петрушки и листик хрена. Для маринада в литре воды развожу три столовые ложки сахара и две - соли. Довожу до кипения и добавляю столовую ложку уксуса. Перемешиваю и заливаю ассорти. Банки накрываю крышками и стерилизую до потемнения хрена. Закручиваю.