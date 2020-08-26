Закрутки украшают фигурками из овощей

 
Ексклюзивы
1/5
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
Просмотров: 2493
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 5913
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1332
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 10521
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1530
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 855
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 549
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 297
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 837
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
3
2
2
6
6
Торт &quot;Ящик ягод&quot; готовят из медовых коржей
Торт "Ящик ягод" готовят из медовых коржей
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2070
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 576
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 855
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5733
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3339
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 315
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
понедельник, 31 августа 2020 07:40

Закрутки украшают фигурками из овощей

  Комментировать
 

— Кулинарией раньше не увлекалась. Начала, когда ушла с работы. Готовлю фигурные овощные консервации. Хороши не только на столе, но и в банке. Соседки смеялись. Мол, кто их в погребе увидит. А теперь заказывают у меня на подарок, — рассказывает Лариса Хливнюк, 47 лет из города Мелитополь Запорожской области.

Чищу две морковки и кабачок, вынимаю семечки. Мою два стебля сельдерея и 500 граммов помидоров. Для изготовления "корзинок" режу кабачок вдоль пластами. Сверху и снизу делаю шесть отверстий. Через них протягиваю морковную ленту, отрезанную овощечисткой. Цветы формирую из более узкой части кабачка. Отрезаю три кружка. В центре делаю отверстие. Сгибаю крышку от банки консервированной кукурузы пополам, чтобы края сходились лишь с одной стороны. Этим вырезаю лепестки. Так же делаю цветы и из моркови. Для изготовления листьев нужны огурцы с гладкой кожурой. Их разрезаю вдоль, а затем вырезаю два куска наискосок. Получатся ромбы, которые нужно поделить на несколько листьев.

На дно кладу петрушку, укроп, горошинки черного и душистого перца, лавровый лист, кусок красного горького перца. Банки плотно закладываю овощами. Чтобы "цветы" и "листья" не двигались, промежутки между ними заполняю зеленым виноградом. Беру именно такой, чтобы не красил рассол. Кладу по две-три штуки, оставив плодоножки.

В литр воды бросаю две столовые ложки соли, чайную ложку сахара, лавровый лист и пол столовой ложки молотого красного перца. Когда закипит, снимаю с огня. Добавляю столовую ложку уксуса. Заливаю маринад в банку. Закатываю крышками, укрываю полотенцем и переворачиваю.

- Я украшать не мастерица, поэтому удивляю вкусом консервации. Имею универсальный маринад, подходящий для всех овощей, — рассказывает Светлана Лесная, 58 лет, из села Нагирянка Чертковского района Тернопольской области. - Невыгодно за раз открывать три банки, чтобы поесть разных овощей. Поэтому закручиваю ассорти. Сдабриваю острым перцем.

В 3-литровые банки кладу соцветия укропа, по три почки гвоздики и виноградные листья. Последние защищают от брожения. Режу 500 граммов болгарского перца и добавляю столько же цветной капусты, моркови и кабачков кольцами. Разрезаю на четыре части три луковицы и пополам 500 граммов помидоров черри. Режу два острых перца и раскладываю по банкам. Сверху кладу три ветки петрушки и листик хрена. Для маринада в литре воды развожу три столовые ложки сахара и две - соли. Довожу до кипения и добавляю столовую ложку уксуса. Перемешиваю и заливаю ассорти. Банки накрываю крышками и стерилизую до потемнения хрена. Закручиваю.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Закрутки украшают фигурками из овощей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Сухогруз ударил пассажирский корабль со стороны

В Киевском политехническом институте состоялось первое занятие

Самое читаемое
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
5
 Просмотров: 30861
Ребята из &quot;Айдара&quot; переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
 Просмотров: 10521
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм &quot;Тенет&quot; Нолана
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана
 Просмотров: 9549
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
 1 Просмотров: 7659
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
 Просмотров: 5913
Еда
Баклажаны по-грузински сдабривают орехами
Баклажаны по-грузински сдабривают орехами Просмотров: 72
Ежевичное вино со временем теряет терпкость
Ежевичное вино со временем теряет терпкость
Ягодную дымку начиняют рулетами
Ягодную дымку начиняют рулетами Просмотров: 225
В вино из дыни добавляют желтую малину
В вино из дыни добавляют желтую малину Просмотров: 18
Луковые котлеты по вкусу напоминают тефтели
Луковые котлеты по вкусу напоминают тефтели Просмотров: 828
Больше всего комментируют
12
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
3
Германия планирует прекратить стратегическое партнерство с РФ
2
Зеленский применяет админресурс - "Опора"
1
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
1
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
Голосов: 3923
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua