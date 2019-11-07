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Вырезку запекают в приправленных хлебных крошках

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- На праздничный стол всегда запекаю мясо в "кожухе" из хлебных крошек. Это мое коронное блюдо. Никто перед ним устоять не может. Мясо получается очень сочное и ароматное, с хрустящей аппетитной корочкой. Пока печется, запах стоит такой, что слюнки текут, - говорит 34-летняя Виктория Дубова из Кривого Рога.

Для приготовления мяса берет 0,5 кг свиной вырезки, цедру лимона, 4 ст. л. лимонного сока, 2 ч. л. зернистой горчицы, по два-три куска белого и черного хлеба, 3 ст. л. оливкового масла, шесть зубчиков чеснока, по маленькой веточке свежего чабреца и розмарина, 1/2 ч. л. мускатного ореха, 1 ст. л. сушеного базилика, соль и перец по вкусу.

- Солю и перчу мясо. В отдельной емкости готовлю маринад. Смешиваю цедру, лимонный сок, половину столовой ложки масла, четыре передавленных зубчика чеснока, зернистую горчицу и чайную ложку соли.

Приготовленную смесь заливает в полиэтиленовый пакет. Кладет туда мясо. Встряхивает так, чтобы кусок полностью покрылся маринадом. Выпускает из пакета воздух и плотно закрывает. Оставляет в холодильнике минимум на 3 часа.

- Из хлебного мякиша делаю крошку. Подсаливаю. Добавляю измельченные листики тимьяна и розмарина, мускатный орех и пропущенные через пресс два зубчика чеснока. Поливаю оставшимся оливковым маслом. Перемешиваю.

Выкладывает мясо в смазанную маслом форму. Со всех сторон посыпает его хлебными крошками. Вдавливает их, чтобы не посыпались. Должна получиться корочка равномерной толщины.

- Запекаю в духовке при температуре 200 градусов в течение 45 минут. Затем накрываю форму фольгой и оставляю печься еще полчаса. Подаю с запеченными в духовке грибами, тыквой, баклажанами.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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