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понедельник, 24 февраля 2020 00:45

"Вместо соли даю соевый соус"

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- Митболы впервые попробовала у подруги в Америке. Это блюдо - родственник наших тефтелей. Но в митболах нет риса и их запекают, а не жарят, - рассказывает киевлянка Наталья Антощенкова, 40 лет.

- Готовлю их к спагетти или картофельному муссу. Чтобы картошка стала пышная, сначала толку ее саму. Затем наливаю сметану или молоко. Тогда не будет вязкая.

Мелко режу луковицу и жарю на масле. Размачиваю в стакане теплого молока половину батона. Добавляю два зубчика чеснока и взбиваю блендером.

Качество и вкус митболов зависят от мяса. Фарш готовлю сама, чтобы проконтролировать свежесть и жирность. Для диетических лучше брать курицу. Если хочется жирного - свинину или говядину. Подойдет мяco из лoпaтки или зaдней чacти.

Мясо очищаю от пленок и сухожилий. Мою в холодной проточной воде и режу. Перемалываю, взвешиваю по полкилограмма говяжьего и куриного фарша. Кладу их в разные сосуды. Между ними делю жареную луковицу, замоченный батон. Кладу по яйцу, щепотку черного молотого перца. Вместо соли - столовую ложку coевoгo coуcа. Всыпаю пo пол-чайной ложки молотой пaпpикыи и opeгaнo или бaзилика. Включаю духовку на 180 градусов. Мажу руки маслом, чтобы не прилипал фарш, и замешиваю отдельно по каждому виду мяса. Леплю шарики - по размеру, как тефтели. Выкладываю на глубокий противень или в форму для запекания. Ставлю печься на 15 минут.

Готовлю соусы. Томатный подходит к говядине, сливочный - к курятине. Поливаю кипятком 2 килограмма помидоров, чтобы снять кожицу. Разминаю пестиком и добавляю два зубчика чеснока и пучок порезанной петрушки. Сыплю столовую ложку сахара и перемешиваю. Заливаю говяжьи митболы и запекаю 15 минут.

Для куриных шариков жарю мелко порезанную луковицу. Когда станет прозрачная, наливаю стакан сметаны. Довожу почти до кипения и бросаю столовую ложку муки. Перемешиваю венчиком, чтобы не было комочков. Наливаю полстакана воды и добавляю столовую ложку масла. Провариваю на маленьком огне без кипячения. Разминаю три зубчика чеснока и перемешиваю. Снимаю сковороду с огня и этой подливой заливаю куриные шарики. Ставлю печься при температуре 200 градусов еще на 15 минут. Вынимаю, к столу подаю с гарниром.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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