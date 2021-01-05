Вино из варенья бродит 40 суток

- Сначала приготовьте вино из варенья на пробу. Если понравится, можно заложить сразу несколько бутылей, - говорит 60-летняя Евгения Курленя из Киева.

- В вымытую содой и ошпаренную кипятком 3-литровую банку кладу литр варенья. Можно с косточками, лучше из разных ягод. Заплесневевшее и кислое не годится - получится уксус. Добавляю литр теплой кипяченой воды и 120 граммов немытого изюма. На его поверхности живут природные дрожжи. Вместо него можно положить 300 граммов винограда или малины, размяв руками или пестиком. Размешиваю. Если недостаточно сладкое, добавляю сахар.

Оставляю на 7-10 дней, чтобы мезга поднялась вверх. Процеживаю, полученное сусло вливаю в заново вымытую содой и обработанную кипятком банку. На горлышко надеваю пластиковую крышку для вина. Можно использовать резиновую перчатку. Или в обычной крышке делаю отверстие и вставляю резиновую или пластиковую трубочку. Герметизирую воском или парафином и опускаю конец трубки в стакан с водой. Банку оставляю в темноте на 40 дней. Когда брожение завершится - перчатка опустится, а из трубочки перестанет выходить газ в стакан с водой.

Вино отцеживаю через трубку. Разливаю в бутылки, кладу на бок в прохладном темном месте. Через месяц-два пробую. Пенится не хуже чем шампанское.