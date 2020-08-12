Вино из смородины бродит шесть недель

- Вино из смородины готовлю примерно час, - говорит 79-летний Григорий Рябец из райцентра Яворов на Львовщине. - Получается универсальное, подходит к острым мясным блюдам, грибам. По рецепту должно быть 7 литров.

Перебираю 3 килограмма смородины. Мыть нельзя, потому что исчезнут природные дрожжи и не забродит сусло. Разминаю руками или пестиком. Полтора килограмма сахара развожу в 5 литрах воды и заливаю смородину. Для брожения большую тару заполняю на две трети. Надеваю на горловину резиновую перчатку и ставлю на три недели в месте с температурой 18-25 градусов. Затем пробую вино. Если кислое, досыпаю пол килограмма сахара и оставляю еще на три недели. Процеживаю и переливаю в банки. Храню в темном прохладном месте.