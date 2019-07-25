Вино из крыжовника хранят год

- Для домашнего вина использую только свежесобранные ягоды крыжовника, - говорит 46-летний Роман Швец из Ровно. - Если постоят больше суток, теряют аромат и уже непригодны для виноделия.

1,5 кг крыжовника разминает руками.

- Полученную массу помещаю в банку. В отдельной посуде развожу килограмм сахара на 1,5 литра воды. На слабом огне довожу смесь до кипения, провариваю около 5 минут. Снимаю пену. Охлаждаю сироп до комнатной температуры и заливаю ягоды. Перемешиваю.

Банку завязывает марлей и оставляет на четыре дня в темном месте при температуре +16...18°С.

- Раз в день встряхиваю. С появлением пены и кисловатого запаха процеживаю через марлю. Ягодный настой переливаю в большую емкость и закрываю гидрозатвором или резиновой перчаткой с дыркой. Важно не допустить попадания воздуха, так как вино превратится в уксус.

Емкость для брожения должна быть заполнена на 2/3.

- Ставлю в темное место. Наблюдаю за перчаткой. Через две-три недели, когда сдуется, на дне появится осадок, а сама жидкость посветлеет. Аккуратно сливаю вино, чтобы осадок остался на дне.

Разливает в бутылки и оставляет в прохладном месте на три месяца.

- Домашнее вино получается крепостью 11-14 градусов. Храню не больше года.