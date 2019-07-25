Вино из крыжовника хранят год

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2142
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 522
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 729
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4869
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5608
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1053
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3546
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 954
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1953
Фото
Все фото
2
2
6
6
5
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Свистуны пекут из картофеля
Свистуны пекут из картофеля
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4869
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 972
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2574
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1188
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 729
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
понедельник, 29 июля 2019 05:00

Вино из крыжовника хранят год

  Комментировать

- Для домашнего вина использую только свежесобранные ягоды крыжовника, - говорит 46-летний Роман Швец из Ровно. - Если постоят больше суток, теряют аромат и уже непригодны для виноделия.

1,5 кг крыжовника разминает руками.

- Полученную массу помещаю в банку. В отдельной посуде развожу килограмм сахара на 1,5 литра воды. На слабом огне довожу смесь до кипения, провариваю около 5 минут. Снимаю пену. Охлаждаю сироп до комнатной температуры и заливаю ягоды. Перемешиваю.

Банку завязывает марлей и оставляет на четыре дня в темном месте при температуре +16...18°С.

- Раз в день встряхиваю. С появлением пены и кисловатого запаха процеживаю через марлю. Ягодный настой переливаю в большую емкость и закрываю гидрозатвором или резиновой перчаткой с дыркой. Важно не допустить попадания воздуха, так как вино превратится в уксус.

Емкость для брожения должна быть заполнена на 2/3.

- Ставлю в темное место. Наблюдаю за перчаткой. Через две-три недели, когда сдуется, на дне появится осадок, а сама жидкость посветлеет. Аккуратно сливаю вино, чтобы осадок остался на дне.

Разливает в бутылки и оставляет в прохладном месте на три месяца.

- Домашнее вино получается крепостью 11-14 градусов. Храню не больше года.

Автор: Василина КОПЫТКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вино из крыжовника хранят год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Последнего кошевого отправили на Соловки

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 59312
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 55614
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 46926
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 2 Просмотров: 45232
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 39564
Еда
Шоколадно-малиновый пирог заливают заварным кремом
Шоколадно-малиновый пирог заливают заварным кремом Просмотров: 27
Начинку для вареников готовят с крахмалом
Начинку для вареников готовят с крахмалом Просмотров: 18
Кабачковые оладьи подают с гороховым майонезом
Кабачковые оладьи подают с гороховым майонезом Просмотров: 18
Гаспачо подают с толченым льдом
Гаспачо подают с толченым льдом Просмотров: 72
Красную чечевицу тушат в томате с овощами
Красную чечевицу тушат в томате с овощами Просмотров: 36
Больше всего комментируют
10
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
9
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
5
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
3
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
Голосов: 3147
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua