Варенуху готовят на сухофруктах

- Варенуху научила делать бабушка. Напиток напоминает глинтвейн, пахнет пряностями. Варю на сухофруктах, подслащиваю медом, — рассказывает Марина Мартынчук, 44 года, из Кременчуга Полтавской области.

— Мою по 100 граммов сушеных яблок, слив и груш. Заливаю 2 литрами водки и ночь настаиваю. Когда фрукты разбухнут, добавляю стакан меда и полстручка жгучего перца. Чтобы напиток был мягче, перец можно заменить тертым свежим имбирем. Бросаю по несколько горошин душистого перца и бутонов гвоздики, две палочки корицы. Перемешиваю. Переливаю в кастрюлю и накрываю крышкой. Готовлю тесто, как на вареники. Им залепляю края сосуда, чтобы было герметично. Ставлю в духовку на 10 часов при температуре 100 градусов.

Можно варить напиток в мультиварке в режиме, позволяющем регулировать температуру. После приготовления процеживаю варенуху через марлю. Охлаждаю и переливаю в бутылки.