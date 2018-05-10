В вино из одуванчиков добавляют изюм

- Практически все, что растет в дикой природе, человек может использовать на благо себе, - говорит 46-летний Николай Колесник из Полтавы. - Несколько лет тому назад открыл для себя вино из одуванчиков. Теперь традиционно каждый май готовлю только его.

Собирает соцветия одуванчика. По рецепту нужно 100 штук на 3,5 л воды.

- Зеленые венчики цветка придают характерную горечь напитку. Можно использовать только желтый цвет, но тогда напиток потеряет свои лечебные желчегонные свойства, - отмечает Николай Колесник.

Соцветия перекладывает в глубокую посуду и заливает 2 л кипятка. Оставляет на сутки, чтобы настоялось.

- Отжимаю через марлю запаренный цветы и выбрасываю его. Следите, чтобы настой был без остатков растения. В полутора литрах воды развожу килограмм сахара. Сухой сахар нельзя добавлять в вино, только сироп. Его наливаю в цветочный настой, всыпаю две чайные ложки лимонной кислоты.

- Сами одуванчики аромата вину не придают, поэтому в напиток стоит бросить какую-то травку - мелиссу, душицу. Или использовать для закваски изюм или малину, - говорит.

Добавляет в смесь 10 г немытого изюма. Оставляет настой в тепле на трое суток.

- Когда напиток настоялся, вместе с изюмом переливаю в бутыль и накрываю резиновой перчаткой. Отрезаю один палец на перчатке, присоединяю на его место резиновую трубку. Конец трубки опускаю в емкость с водой. Так надо делать, чтобы из банки выходил углекислый газ, а в банку не поступал воздух.

Время брожения вина - не менее месяца. Когда цвет становится янтарный, значит оно готово к употреблению.

- Сливаю его через трубку так, чтобы не взболтать осадок. Вино ароматное и приятное на вкус, подходит к любой легкой пище, - говорит Николай Колесник.