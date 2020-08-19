В вино из дыни добавляют желтую малину

- Одной дыни в вине мало. Добавляю в напиток желтую малину, чтобы не затемнить янтарный цвет, - рассказывает 48-летняя Валентина Смолик из города Дунаевцы Хмельницкой области. - Малину не надо мыть, чтобы сохранились необходимые для брожения бактерии.

Чистит 8 кг дыни и перекручивает на мясорубке. Толчет в ступе 4 кг желтой малины, смешивает с пюре из дыни и всыпает 20 г дубильной кислоты. Смесь перекладывает на два дня в бутыль с широким горлом.

- Должна образоваться плотная шапка из пены, - продолжает Валентина Смолик. - Ее нужно перемешивать несколько раз в день, чтобы не заплесневела. Дальше смесь отжимаю, перетираю через марлю. Получается 10 литров сока, в который добавляю 2 килограмма сахара. Перемешиваю и надеваю на бутыль резиновую перчатку с пробитым пальцем. Ставлю напиток в темное место с температурой до 23 градусов. Рукавица за день должна надуться - начнется брожение.

Ждет, чтобы вино посветлело и перестало играть. Сливает осадок и ставит в прохладное место.