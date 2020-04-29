В суп добавляют чесночные рулеты

- К супу кручу рулеты с чесноком из быстрого теста — рассказывает Галина Дерманская, 48 лет, из Хмельницкого.

Режу кубиками 0,5 кг свинины. В кастрюлю наливаю 5 литров воды. Чтобы суп был наваристый, кладу мясо в холодную воду. Чтобы свинина стала сочная, добавляю ее после закипания воды. Тогда она не выпустит соки. Когда закипит, убавляю огонь и варю до готовности мяса. Периодически снимаю пену.

Делаю зажарку из измельченной луковицы и морковки. В миску вбиваю два яйца, добавляю щепотку соли и взбиваю. Всыпаю стакан муки и замешиваю тесто. Раскатываю в тонкий пласт. Растапливаю две столовые ложки сливочного масла и измельчаю три зубчика чеснока. Перемешиваю и смазываю смесью подготовленное тесто. Его скручиваю в рулет и нарезаю кусками. Край каждого склеиваю, чтобы не раскрутился при варке.

В горячий бульон всыпаю 100 граммов риса. Можно заменить на перловку или кукурузу. Когда закипит, кладу рулеты и жду, чтобы всплыли. Добавляю зажарку. Варю несколько минут, а тогда еще 10 настаиваю. К столу подаю горячим.