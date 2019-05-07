В салат из редиса добавляют шампиньоны

- В салат из редиса, яйца и зеленого лука добавляю жареные грибы и сыр. С ними получается сытнее, - рассказывает Олеся Ясько, 47 лет, из города Каменец-Подольский Хмельницкой области.

Нарезает кубиками луковицу и жарит 5 мин. Измельчает 400 г свежих шампиньонов и добавляет к луку. Жарит до золотистого цвета. Отваривает два яйца и режет кубиками. Измельчает кольцами 200 г редиса, пучок зеленого лука, несколько стеблей петрушки и укропа.

- 100 граммов твердого сыра натираю на крупной терке или крошу мелкими кубиками.

Смешивает ингредиенты в салатнице. Всыпает по трети чайной ложки соли и черного молотого перца. Добавляет полбанки консервированной кукурузы, 100 мл майонеза и перемешивает.