В салат из чечевицы добавляют карамелизованные орехи

- Пощусь ежегодно. Легко обхожусь без некоторых продуктов, потому что у меня есть рецепты вкусных таких постных блюд, - говорит 33-летняя Анна Мирошниченко из Запорожья.

- Люблю салаты. Мой коронный - из чечевицы и рукколы. Хорошо утоляет голод и имеет необычный вкус. Витаминов содержит много. Готовить его можно и в будни, и в праздники. Гости оценят.

400 г красной чечевицы промывает через сито и отваривает.

- Пучок рукколы мою и обсушиваю бумажным полотенцем. В чашке завариваю два пакета черного чая с бергамотом. Замачиваю в нем на 10-15 минут 100 граммов изюма. Красную луковицу режу кольцами. По 100 граммов кураги и чернослива - мелкой соломкой.

Поджаривает сухофрукты и лук на растительном масле. На вторую сковородку выкладывает горсть грецких орехов. Посыпает двумя ложками сахара и карамелизует. Когда изюм набух и вобрал аромат чая, сбрасывает на дуршлаг, чтобы сошла вода.

- Смешиваю чечевицу с рукколой, луком и сухофруктами. Добавляю карамелизованные орехи и цедру лимона. Солю, заправляю двумя столовыми ложками масла. Поливаю соком половины лимона. Подаю без гарнира.