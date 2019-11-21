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понедельник, 25 ноября 2019 06:11

В салат из чечевицы добавляют карамелизованные орехи

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- Пощусь ежегодно. Легко обхожусь без некоторых продуктов, потому что у меня есть рецепты вкусных таких постных блюд, - говорит 33-летняя Анна Мирошниченко из Запорожья.

- Люблю салаты. Мой коронный - из чечевицы и рукколы. Хорошо утоляет голод и имеет необычный вкус. Витаминов содержит много. Готовить его можно и в будни, и в праздники. Гости оценят.

400 г красной чечевицы промывает через сито и отваривает.

- Пучок рукколы мою и обсушиваю бумажным полотенцем. В чашке завариваю два пакета черного чая с бергамотом. Замачиваю в нем на 10-15 минут 100 граммов изюма. Красную луковицу режу кольцами. По 100 граммов кураги и чернослива - мелкой соломкой.

Поджаривает сухофрукты и лук на растительном масле. На вторую сковородку выкладывает горсть грецких орехов. Посыпает двумя ложками сахара и карамелизует. Когда изюм набух и вобрал аромат чая, сбрасывает на дуршлаг, чтобы сошла вода.

- Смешиваю чечевицу с рукколой, луком и сухофруктами. Добавляю карамелизованные орехи и цедру лимона. Солю, заправляю двумя столовыми ложками масла. Поливаю соком половины лимона. Подаю без гарнира.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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