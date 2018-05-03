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понедельник, 07 мая 2018 05:30

В салат "Черная курица" добавляют чернослив

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- Люблю гостей, но иногда не знаю, чем их удивить, - говорит жительница Юлия Бродяк, 44 года. - Испытываю рецепты, ищу интересные сочетания. В салат "Черная курица" добавляю чернослив. Приготовление не занимает много времени, но все хвалят.

Промывает куриное филе, заливает двумя стаканами горячей воды и добавляет пол чайной ложки соли. На сильном огне доводит до кипения. Снимает пену и на слабом огне варит еще 15 мин. Дает мясу остыть в бульоне, вынимает и обсушивает. Нарезает мелкими кубиками.

- Беру 300 граммов чернослива, промываю и заливаю горячей водой. Оставляю на полчаса. Сливаю воду, даю обсохнуть и нарезаю мелкими кусками. Чернослив выбирайте без косточек, - говорит Юлия Бродяк.

Моет апельсин средней величины. Очищает от кожуры и белых волокон. Каждую дольку разрезает на три части.

- Горсть грецких орехов измельчаю. Пачку крабовых палочек нарезаю. Лучше, когда все куски одинакового размера, - говорит Юлия.

В салатницу перекладывает куриное филе, посыпает грецкими орехами, сверху - чернослив, апельсин и крабовые палочки.

- Поливаю майонезом и украшаю измельченными орехами. Заправлять салат желательно перед самой подачей на стол, - говорит Юлия Бродяк.

Автор: Василина КОПИТКО
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