В рулет из картофеля заматывают грибы

- Картофельный рулет с грибами пеку вместо хлеба. Им можно не только перекусить, но и хорошо поесть. Там полный набор овощей, - рассказывает Светлана Круть, 49 лет, из Тернополя. - Все просто и сытно. Только может немного крошиться сразу после приготовления. Поэтому режу, как остынет.

Варит 700 г картофеля на пюре в подсоленной воде. Добавляет 3 ст. л. кукурузного крахмала и перемешивает, чтобы не было комочков. Картофельное тесто раскладывает на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Запекает в разогретой духовке 15 мин. Нарезает мелко луковицу и 250 г шампиньонов. Крупно натирает две моркови, и все жарит на масле. Выкладывает начинку на тесто и разравнивает ложкой. Посыпает пучком порезанного укропа и скручивает картофельный рулет. Верх смазывает растительным маслом и ставит печься на 15 мин.