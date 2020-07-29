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понедельник, 03 августа 2020 05:06

В малиновое варенье добавляют апельсины

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— Соседка дала рецепт варенья из малины, смородины и апельсинов. Оно не варится, а хранится в холодильнике сырым, — рассказывает 33-летняя Яна Сокуренко из Смелы.

- Беру два нечищеных апельсина, шесть стаканов черной смородины и по два стакана малины и красной смородины. Пропускаю через мясорубку и добавляю 13 стаканов сахара. Перемешиваю, пока не растает. Накладываю в стерилизованные пол-литровые банки и ставлю в холодильник. Хорошо хранится и в погребе.

29-летняя Оксана Шабратко из Черкасс готовит варенье из малины и бананов.

— Беру по килограмму малины, бананов и сахара. Ягоды перебиваю в блендере. Засыпаю сахаром и варю не больше 10 минут. Добавляю порезанные кольцами бананы. Всыпаю пакетик желфикса - пищевая добавка, придающая густоту. Можно готовить без нее, если из малины выдавить сок и положить на полкилограмма больше сахара. Варю все 5 минут. Засыпаю в стерилизованные банки, закатываю и накрываю одеялом. Стоит так до утра.

Сестра делает варенье по подобному рецепту. Только на килограмм малины берет 250 граммов бананов и 800 граммов сахара. И вместо желфикса добавляет сок одного лимона.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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