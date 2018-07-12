В ликер крошат мяту и лимон

— Мята летом не редкость. Делаю из нее ликер, — рассказывает Юлия Лакийчук, 36 лет, из города Жашков Черкасской области. — Получаю напиток с резким ароматом. Напоминает освежающую жвачку.

На мелкой терке натирает два лимона. В цедру крошит три веточки мяты с листьями. Складывает все в банку 2 л и заливает двумя стаканами водки. Насыпает 0,5 кг сахара. Перемешивает напиток и оставляет на три-четыре дня. Тогда варит сироп из 0,5 кг сахара и стакана воды. Доводит до кипения, чтобы растворился сахар. Снимает с плиты. Выливает сироп в водку и ожидает еще три дня. Процеживает и переливает в стеклянную бутылку.