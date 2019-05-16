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понедельник, 20 мая 2019 07:45

В итальянский суп бросают все, что есть в холодильнике

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— Минестроне — итальянский суп. Строгого рецепта нет — в ход идет то, что есть в холодильнике. Главное, чтобы включал в себя овощи и бобовые, — говорит 29-летняя Оксана Панченко из Киева.

Для приготовления минестроне использует 1,5 литра бульона, 200 граммов копченой свиной вырезки, 2 кабачка, 150 граммов фасоли, 1 стебель лука-порея, 400 граммов цветной капусты и шампиньонов, 3 помидора, 1 корень сельдерея, 1 луковицу, 1 морковку, 200 грамм свежего или мороженого зеленого горошка.

— Также беру три зубчика чеснока, горсть макарон, 50 граммов пармезана, 60 миллилитров оливкового масла, пол-пучка петрушки, по половине чайной ложки молотого мускатного ореха, душистого горошка и сушеного базилика, лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Предварительно замоченную на ночь фасоль забрасывает в бульон и проваривает до полуготовности. Шампиньоны чистит, режет каждый на 4 части и слегка обжаривает на масле. Режет крупными кубиками кабачок. Измельчает соломкой вырезку. Цветную капусту делит на соцветия. Режет кольцами белую часть лука-порея.

— Обдаю помидоры кипятком, снимаю с них кожицу и тоже режу на кубики. Так же измельчаю предварительно очищенную морковь, сельдерей и лук. Обжариваю их на оливковом масле. Бросаю в них вырезку и раздавленный чеснок. Немного припускаю. Добавляю порезанный лук-порей и треть стакана бульона.

Уменьшает огонь и тушит в течение 10 минут. Туда же добавляет помидоры и горошек. Солит и кладет приправы. Оставляет тушиться еще на 5 минут. Засыпает все в кастрюлю с бульоном и фасолью. Добавляет кабачки, цветную капусту и шампиньоны. Доводит до кипения и проваривает в течение 20-25 минут.

— Бросаю туда макароны. Провариваю еще 10 минут. За полминуты до того, как выключить, добавляю измельченную петрушку. На этом — минестроне готов. У меня получается густым. Если кто любит жидкий, можно добавить больше бульона.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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20
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